Жители Магнитогорска пожаловались на работу городского транспорта

Жители Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, потребовали улучшить работу общественного транспорта. Они отметили, что автобусы ходят не по расписанию и с немытыми салонами. В МП «Маггортранс» ответили, как отследить прибытие автобусов и когда они отправляются на мойку.
«Ужасная ситуация по поводу работы автобусов в Магнитогорске. Люди постоянно опаздывают на работу и учебу из-за того, что автобусы не приезжают по расписанию, происходит полнейший бардак, за расписанием никто не следит». — указывает местный житель в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
Горожане сообщают, что автобусы могут приехать раньше или не прибыть вовсе. Из-за постоянных сбоев пассажиры вынуждены пересаживаться на трамваи или маршрутки.
«Кроме того, автобусы приходят грязные. Видимо, их никто не моет совсем: в салонах пыль, подвесные поручни все черные, ручки сидений все измазанные», — добавляют пассажиры.
В городском муниципальном предприятии «Маггортранс» рассказали, что работа общественного транспорта — это сложная система, на работу которой влияет множество факторов. К ним относятся ДТП, режим работы светофоров, состояние дорожного полотна, погодные условия, естественный износ узлов и агрегатов, необходимость технического обслуживания и многие другие.
«Все эти факторы могут привести к отклонениям от графика движения. Расписание движения для трамваев и автобусов составляется и отслеживается службой движения МП „Маггортранс“, а также контролирующими органами», — пояснили специалисты организации.
На предприятии отметили, что не заинтересованы в сбоях графика движения, поэтому каждый случай отклонения разбирается индивидуально. Также для удобства пассажиров было разработано приложение «Умный транспорт», которое позволяет определить местоположение транспорта и прогноз его прибытия на выбранную остановку. Кроме того, в компании ответили на вопрос о мойке салонов.
«Мойка автобусов, включая уборку салона, производится в ночное время на территории автопарка, но в связи с погодными условиями и непрерывной эксплуатацией техники в течение дня автобус подвергается загрязнению. Проводить мойку после каждого рейса невозможно из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, а для мойки в парке автобус нужно снимать с линии, что в конечном счете негативно скажется на пассажирах», — добавили в МП «Маггортранс».
