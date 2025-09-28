В Челябинске на девять часов задержан рейс до Санкт-Петербурга, прокуратура начала проверку

В Челябинске на девять часов по техническим причинам задержан вылет рейса № 528 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства. На сайте аэропорта имени Игоря Курчатова указано, что регистрация на рейс открылась в шесть утра и уже завершена.
«29 сентября в аэропорту города Челябинска (Баландино) по техническим причинам задержан рейс № 528 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург. Транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной, контролируется соблюдение прав пассажиров, включая оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Вылет рейса по расписанию планировался в 08:00, время вылета перенесено на 17:00. Пассажиров заранее о переносе рейса не предупреждали. На регистрацию они прибыли к 06:00. Сейчас регистрация на рейс уже завершена, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова.
