28 сентября 2025

В Челябинске на девять часов задержан рейс до Санкт-Петербурга, прокуратура начала проверку

Челябинская прокуратура разберется в причинах задержки рейса до Санкт-Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Регистрация на рейс уже завершилась, но вылет перенесен на 17:00
Регистрация на рейс уже завершилась, но вылет перенесен на 17:00 Фото:

В Челябинске на девять часов по техническим причинам задержан вылет рейса № 528 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства. На сайте аэропорта имени Игоря Курчатова указано, что регистрация на рейс открылась в шесть утра и уже завершена. 

«29 сентября в аэропорту города Челябинска (Баландино) по техническим причинам задержан рейс № 528 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург. Транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной, контролируется соблюдение прав пассажиров, включая оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Вылет рейса по расписанию планировался в 08:00, время вылета перенесено на 17:00. Пассажиров заранее о переносе рейса не предупреждали. На регистрацию они прибыли к 06:00. Сейчас регистрация на рейс уже завершена, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске на девять часов по техническим причинам задержан вылет рейса № 528 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург. Уральская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ведомства. На сайте аэропорта имени Игоря Курчатова указано, что регистрация на рейс открылась в шесть утра и уже завершена.  «29 сентября в аэропорту города Челябинска (Баландино) по техническим причинам задержан рейс № 528 авиакомпании Smartavia в Санкт-Петербург. Транспортной прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной, контролируется соблюдение прав пассажиров, включая оказание услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Вылет рейса по расписанию планировался в 08:00, время вылета перенесено на 17:00. Пассажиров заранее о переносе рейса не предупреждали. На регистрацию они прибыли к 06:00. Сейчас регистрация на рейс уже завершена, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...