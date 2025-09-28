28 сентября 2025

«Все общественные места в Челябинске должны быть покрыты видеонаблюдением»: Лошкин распорядился ускориться

Лошкин распорядился ускорить установку камер в общественных местах Челябинска
Глава Челябинска Алексей Лошкин распорядился быстрее установить видеонаблюдение в общественных пространствах города. Камеры должны быть установлены везде, отметил Лошкин, передает корреспондент URA.RU. 

«Все общественные пространства в Челябинске должны быть покрыты видеонаблюдением, чтобы не портили вандалы. Пока на набережной не установили видеокамеры, так постоянно все ломали и портили. Занимайтесь,» — отметил Лошкин во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.

В июне администрация Челябинска объявляла аукцион на установку новых постов видеонаблюдения в городе. В списке было больше 80 адресов в разных районах. Стоимость контракта начиналась от 111 миллионов рублей. Новые посты должны были появиться на набережной возле «Мегаполиса», на кольце около аэропорта, улицах Бейвеля, Черкасской, Чичерина и других. Существующие посты планировалось дооснастить дополнительными камерами — в частности, на Кировке, на пешеходном мосту возле вокзала.

В июле в Челябинске был открыт новый сквер на пересечении улиц Курчатова, Воровского и Свердловского проспекта. Там сразу установили шесть видеокамер, обеспечивающих круглосуточный мониторинг для поддержания общественного порядка. Умные устройства вандалоустойчивы, они наблюдают за событиями независимо от погодных условий, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Система видеонаблюдения вскоре появится в благоустроенном сквере у кардиоцентра в Центральном районе Челябинска. Проект, реализуемый в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», также включает пешеходные дорожки, скамейки под кронами деревьев, рыбацкие пирсы. 

