28 сентября 2025

Суд взыскал с челябинского завода холдинга «Мечел» 255 миллионов рублей

Суд взыскал с «Мечел-Кокса» 255 млн рублей
Суд взыскал с «Мечел-Кокса» 255 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с «Мечел-Кокса» 255,6 млн рублей. Как следует из материалов дела, спор начался в конце мая по инициативе компании из Новокузнецка (Кемеровская область).

«Взыскать с Челябинского завода по производству коксохимической продукции в пользу ООО „Новая горная УК“ задолженность по договору поставки в размере 231 млн рублей, неустойку в размере 23,1 млн рублей, в возмещение расходов по оплате государственной пошлины — 1,677 млн рублей», — отмечено в решении суда. Документом располагает URA.RU.

Договор был заключен 1 августа 2022 года. Подробности по делу пока отсутствуют. У сторон есть месяц, чтобы обжаловать решение. Согласно картотеке арбитражных дел, иск арбитраж удовлетворил полностью.

При подготовке материала URA.RU обратилось к участникам спора за комментариями. Ответы будут опубликованы, когда появятся.

