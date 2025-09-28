28 сентября 2025

Челябинцы отправили в зону СВО около 120 тонн гуманитарки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинцы делают вклад в общую победу
Челябинцы делают вклад в общую победу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Жители Челябинской области отправили в зону СВО около 120 тонн гуманитарной помощи: одежды, продуктов, медикаментов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». Пересылка товаров проходит бесплатно.

«По итогам первого полугодия 2025 года жители региона отправили для военнослужащих 1 783 бесплатные посылки. Эта цифра продолжает положительную динамику прошлых лет: в 2023 году было отправлено более 4 500 посылок, а в 2024 году — уже более 5 800», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты РФ».

Там отметили, что всплеск подобных почтовых отправлений приходится на предновогодние месяцы. Жители стараются снабдить военных одеждой, обувью, консервами и лекарствами.

«Отправить такую посылку можно из любого отделения Почты России по всей стране. Вес каждой посылки не должен превышать 10 килограммов, количество отправлений не ограничено. Все отправления из Челябинской области и других регионов страны централизованно поступают в логистический центр Почты России в Москве, откуда в кратчайшие сроки передаются представителям Министерства обороны РФ для дальнейшей доставки адресатам», — добавили в пресс-службе оператора.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Челябинской области отправили в зону СВО около 120 тонн гуманитарной помощи: одежды, продуктов, медикаментов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». Пересылка товаров проходит бесплатно. «По итогам первого полугодия 2025 года жители региона отправили для военнослужащих 1 783 бесплатные посылки. Эта цифра продолжает положительную динамику прошлых лет: в 2023 году было отправлено более 4 500 посылок, а в 2024 году — уже более 5 800», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты РФ». Там отметили, что всплеск подобных почтовых отправлений приходится на предновогодние месяцы. Жители стараются снабдить военных одеждой, обувью, консервами и лекарствами. «Отправить такую посылку можно из любого отделения Почты России по всей стране. Вес каждой посылки не должен превышать 10 килограммов, количество отправлений не ограничено. Все отправления из Челябинской области и других регионов страны централизованно поступают в логистический центр Почты России в Москве, откуда в кратчайшие сроки передаются представителям Министерства обороны РФ для дальнейшей доставки адресатам», — добавили в пресс-службе оператора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...