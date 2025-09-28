Челябинцы отправили в зону СВО около 120 тонн гуманитарки

Жители Челябинской области отправили в зону СВО около 120 тонн гуманитарной помощи: одежды, продуктов, медикаментов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Почты России». Пересылка товаров проходит бесплатно.
«По итогам первого полугодия 2025 года жители региона отправили для военнослужащих 1 783 бесплатные посылки. Эта цифра продолжает положительную динамику прошлых лет: в 2023 году было отправлено более 4 500 посылок, а в 2024 году — уже более 5 800», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Почты РФ».
Там отметили, что всплеск подобных почтовых отправлений приходится на предновогодние месяцы. Жители стараются снабдить военных одеждой, обувью, консервами и лекарствами.
«Отправить такую посылку можно из любого отделения Почты России по всей стране. Вес каждой посылки не должен превышать 10 килограммов, количество отправлений не ограничено. Все отправления из Челябинской области и других регионов страны централизованно поступают в логистический центр Почты России в Москве, откуда в кратчайшие сроки передаются представителям Министерства обороны РФ для дальнейшей доставки адресатам», — добавили в пресс-службе оператора.
