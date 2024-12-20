«Обожжет вас»: военный эксперт США усмотрел в выступлении Путина сигнал западным лидерам

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на прямой линии послал сигнал западным лидерам. Об этом сообщил военный эксперт Уилл Шрайвер.
«Я интерпретирую его действия как попытку объяснить двухлетнему ребенку [Западу], что огонь горячий и обожжет вас, если вы к нему прикоснетесь», — написал Шрайвер, комментируя слова Путина об «Орешнике». Пост опубликован в соцсети X.
По его словам, граждане России понимают, что в значительной степени они имеют дело с незрелыми и иррациональными субъектами. Он считает, что них логические доводы неубедительны.
Ранее Путин уже заявлял о решительности в использовании новейшей ракетной системы «Орешник». Эти действия последовали после агрессивных решений со стороны Украины. В ответ был осуществлен удар по украинскому предприятию «Южмаш» в Днепропетровске.
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