Президент России Владимир Путин после объявления о проведении испытаний новейшей ракетной системы средней дальности под названием «Орешник» выразил надежду на то, что его сообщение было «достаточно ясным и понятным». На видеоматериалах видно, как российский лидер, произнеся эти слова, поднимается из-за своего рабочего стола.
«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал глава государства. Кадры со словами Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.
В четверг, 21 ноября, ВС РФ осуществили удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске, используя гиперзвуковую систему «Орешник». Как заявил Путин во время своего экстренного обращения, данное действие было предпринято в ответ на агрессивные действия со стороны киевского режима. Что это за завод, чем он важен и опасен — в материале URA.RU.
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