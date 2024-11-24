Что сказал Путин после обращения по «Орешнику». Видео

Путин: мое обращение по «Орешнику» было ясным и понятным
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Владимир Путин после обращения по «Орешнику» выразил надежду на ясность своих слов
Владимир Путин после обращения по «Орешнику» выразил надежду на ясность своих слов Фото:

Президент России Владимир Путин после объявления о проведении испытаний новейшей ракетной системы средней дальности под названием «Орешник» выразил надежду на то, что его сообщение было «достаточно ясным и понятным». На видеоматериалах видно, как российский лидер, произнеся эти слова, поднимается из-за своего рабочего стола.

«Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал глава государства. Кадры со словами Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале.

В четверг, 21 ноября, ВС РФ осуществили удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске, используя гиперзвуковую систему «Орешник». Как заявил Путин во время своего экстренного обращения, данное действие было предпринято в ответ на агрессивные действия со стороны киевского режима. Что это за завод, чем он важен и опасен — в материале URA.RU.

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Президент России Владимир Путин после объявления о проведении испытаний новейшей ракетной системы средней дальности под названием «Орешник» выразил надежду на то, что его сообщение было «достаточно ясным и понятным». На видеоматериалах видно, как российский лидер, произнеся эти слова, поднимается из-за своего рабочего стола. «Мне кажется, достаточно ясно и понятно», — сказал глава государства. Кадры со словами Путина опубликовал журналист Павел Зарубин в своем telegram-канале. В четверг, 21 ноября, ВС РФ осуществили удар по предприятию «Южмаш» в Днепропетровске, используя гиперзвуковую систему «Орешник». Как заявил Путин во время своего экстренного обращения, данное действие было предпринято в ответ на агрессивные действия со стороны киевского режима. Что это за завод, чем он важен и опасен — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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