Скончалась актриса Ирена Баженова

В Санкт-Петербурге умерла балерина и педагог Ирена Баженова. Она скончалась после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.
«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в сообщении театра. Балерина скончалась после длительной болезни, уточняет Life.ru.
Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1964 году исполнила роль феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». Это была единственная постановка, где артистка приняла участие совместно с супругом — солистом балета Анатолием Гридиным, исполнившим роль Феи Карабос. В Мариинке прослужила 24 года как солистка балета и педагог. Баженова обучала Юлию Махалину, Александру Иосифиди, Ксению Дубровину.
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