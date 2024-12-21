Скончалась актриса Ирена Баженова

Скончалась знаменитая балерина Ирена Баженова
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Баженова преподавала в Мариинском театре 24 года
Баженова преподавала в Мариинском театре 24 года Фото:

В Санкт-Петербурге умерла балерина и педагог Ирена Баженова. Она скончалась после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Мариинского театра.

«Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в сообщении театра. Балерина скончалась после длительной болезни, уточняет Life.ru.

Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1964 году исполнила роль феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». Это была единственная постановка, где артистка приняла участие совместно с супругом — солистом балета Анатолием Гридиным, исполнившим роль Феи Карабос. В Мариинке прослужила 24 года как солистка балета и педагог. Баженова обучала Юлию Махалину, Александру Иосифиди, Ксению Дубровину.

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В Санкт-Петербурге умерла балерина и педагог Ирена Баженова. Она скончалась после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Мариинского театра. «Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны», — говорится в сообщении театра. Балерина скончалась после длительной болезни, уточняет Life.ru. Баженова окончила Ленинградское хореографическое училище. В 1964 году исполнила роль феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица». Это была единственная постановка, где артистка приняла участие совместно с супругом — солистом балета Анатолием Гридиным, исполнившим роль Феи Карабос. В Мариинке прослужила 24 года как солистка балета и педагог. Баженова обучала Юлию Махалину, Александру Иосифиди, Ксению Дубровину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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