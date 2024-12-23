«Уральские авиалинии» запустили в продажу детские билеты за полцены

Детские билеты гарантируют перелет по России со скидкой
«Уральские авиалинии» запускают в продажу билеты для детей за полцены. Скидка распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом, сообщает авиакомпания на своем сайте.
«Скидка 50% действует для пассажиров авиакомпании „Уральские авиалинии“ в возрасте от 2 до 12 лет по всем регулярным российским направлениям, включая прямые и трансферные рейсы», — указано в сообщении. Билеты можно покупать с 23 декабря, а период вылетов начинается с 11 января 2025 года без ограничений.
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