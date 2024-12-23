«Уральские авиалинии» запустили в продажу детские билеты за полцены

«Уральские авиалинии» объявили о скидках для детей в 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Детские билеты гарантируют перелет по России со скидкой
Детские билеты гарантируют перелет по России со скидкой Фото:

«Уральские авиалинии» запускают в продажу билеты для детей за полцены. Скидка распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом, сообщает авиакомпания на своем сайте.

«Скидка 50% действует для пассажиров авиакомпании „Уральские авиалинии“ в возрасте от 2 до 12 лет по всем регулярным российским направлениям, включая прямые и трансферные рейсы», — указано в сообщении. Билеты можно покупать с 23 декабря, а период вылетов начинается с 11 января 2025 года без ограничений.

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«Уральские авиалинии» запускают в продажу билеты для детей за полцены. Скидка распространяется на тарифы группы промо, эконом и премиум-эконом, сообщает авиакомпания на своем сайте. «Скидка 50% действует для пассажиров авиакомпании „Уральские авиалинии“ в возрасте от 2 до 12 лет по всем регулярным российским направлениям, включая прямые и трансферные рейсы», — указано в сообщении. Билеты можно покупать с 23 декабря, а период вылетов начинается с 11 января 2025 года без ограничений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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