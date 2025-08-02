УрФУ определили особое место в развитии уральской науки

Уральский федеральный университет является флагманом развития науки в регионе. Об этом заявил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своей предвыборной программе.
«Именно наличие (или отсутствие) научных кадров, научных организаций обеспечивает развитие (либо деградацию) региона. Успехи Свердловской области во все времена базировались на мощной научной основе, позволяющей разворачивать сложное машиностроение, повышать качество передела металла и многое другое... Научный потенциал Урала дополняет флагман — Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», — говорится в программе.
Сейчас в Екатеринбурге завершается строительство крупнейшего кампуса в стране. В него войдут три новых учебных корпуса УрФУ — Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, а также Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ). После открытия они примут около 8 тысяч студентов и школьников, говорится также в программе.
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