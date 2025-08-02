02 августа 2025

Вилял по «встречке»: автохам едва не устроил несколько аварий в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге неадекватный водитель чуть не стал причиной нескольких ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, водитель был пьян
Предположительно, водитель был пьян Фото:

В Екатеринбурге заметили водителя, котороый нагло нарушал ПДД и едва не спровоцировал несколько аварий. Видео с тем, как автохам выезжает на встречную полосу прямо перед проезжающими мимо авто, поделился очевидец.

«Данный индивид ехал сегодня от детской городской больницы №9 в сторону Шувакиша. Чуть не устроил несколько аварий, а до того, как началась съемка видео, умудрился попасть в ДТП недалеко от школы №127, врезавшись в отбойник и незамедлительно продолжив движение», — сообщает telegram-канал «Злой Екб. 

Ранее в Екатеринбурге молодой водитель на высокой скорости протаранил жилой дом, едва не причинив вреда ребенку. Тогда пострадал только виновник аварии, а его спутница скрылась с места происшествия.

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В Екатеринбурге заметили водителя, котороый нагло нарушал ПДД и едва не спровоцировал несколько аварий. Видео с тем, как автохам выезжает на встречную полосу прямо перед проезжающими мимо авто, поделился очевидец. «Данный индивид ехал сегодня от детской городской больницы №9 в сторону Шувакиша. Чуть не устроил несколько аварий, а до того, как началась съемка видео, умудрился попасть в ДТП недалеко от школы №127, врезавшись в отбойник и незамедлительно продолжив движение», — сообщает telegram-канал «Злой Екб.  Ранее в Екатеринбурге молодой водитель на высокой скорости протаранил жилой дом, едва не причинив вреда ребенку. Тогда пострадал только виновник аварии, а его спутница скрылась с места происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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