В аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы в города России

В Кольцово массово задерживаются рейсы. Задержки варьируются от 40 минут до 10 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Всего задержано восемь рейсов — четыре от авиакомпании Red Wings, два от «Уральские авиалинии» и по одному от авиаперевозчика «Россия» и «Аэрофлот». Пассажиром борта до Самары от Red Wings придется ждать около 10 часов — самолет должен был вылететь 3 августа из Екатеринбурга в 21:10. Сейчас вылет запланирован на 07:00 следующего дня.
Другие самолеты от авиакомпании задерживаются в Оренбург, Архангельск и Уфу на четыре, три с половиной часа и 50 минут соответственно. Рейсы от «Уральских авиалиний» переносятся на меньшее время — в Сочи с 17:00 на 18:10, а во Владивосток с остановкой в Иркутске с 18:40 на 19:20. Борты от «России» и «Аэрофлота» в Сочи задерживается на полтора часа.
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