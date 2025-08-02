02 августа 2025

В аэропорту Кольцово массово задерживаются рейсы в города России

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты задерживаются в семь городов России
Самолеты задерживаются в семь городов России Фото:

В Кольцово массово задерживаются рейсы. Задержки варьируются от 40 минут до 10 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Всего задержано восемь рейсов — четыре от авиакомпании Red Wings, два от «Уральские авиалинии» и по одному от авиаперевозчика «Россия» и «Аэрофлот». Пассажиром борта до Самары от Red Wings придется ждать около 10 часов — самолет должен был вылететь 3 августа из Екатеринбурга в 21:10. Сейчас вылет запланирован на 07:00 следующего дня.

Другие самолеты от авиакомпании задерживаются в Оренбург, Архангельск и Уфу на четыре, три с половиной часа и 50 минут соответственно. Рейсы от «Уральских авиалиний» переносятся на меньшее время — в Сочи с 17:00 на 18:10, а во Владивосток с остановкой в Иркутске с 18:40 на 19:20. Борты от «России» и «Аэрофлота» в Сочи задерживается на полтора часа. 

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В Кольцово массово задерживаются рейсы. Задержки варьируются от 40 минут до 10 часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Всего задержано восемь рейсов — четыре от авиакомпании Red Wings, два от «Уральские авиалинии» и по одному от авиаперевозчика «Россия» и «Аэрофлот». Пассажиром борта до Самары от Red Wings придется ждать около 10 часов — самолет должен был вылететь 3 августа из Екатеринбурга в 21:10. Сейчас вылет запланирован на 07:00 следующего дня. Другие самолеты от авиакомпании задерживаются в Оренбург, Архангельск и Уфу на четыре, три с половиной часа и 50 минут соответственно. Рейсы от «Уральских авиалиний» переносятся на меньшее время — в Сочи с 17:00 на 18:10, а во Владивосток с остановкой в Иркутске с 18:40 на 19:20. Борты от «России» и «Аэрофлота» в Сочи задерживается на полтора часа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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