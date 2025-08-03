03 августа 2025
02 августа 2025

Трасса под Екатеринбургом встала в многокилометровую пробку

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка произошла из-за аварии (архивное фото)
Пробка произошла из-за аварии (архивное фото) Фото:

Тюменский тракт встал в десятикилометровую пробку. Водители не могут поехать в Екатеринбург из-за аварии. Об этом рассказли в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-351 с км 27 — км 37 (Белоярский район) в направлении г. Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожно-транспортным происшествием! Будьте внимательны!», — заявили дорожники.

Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.

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Тюменский тракт встал в десятикилометровую пробку. Водители не могут поехать в Екатеринбург из-за аварии. Об этом рассказли в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-351 с км 27 — км 37 (Белоярский район) в направлении г. Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожно-транспортным происшествием! Будьте внимательны!», — заявили дорожники. Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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