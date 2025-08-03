Трасса под Екатеринбургом встала в многокилометровую пробку

Тюменский тракт встал в десятикилометровую пробку. Водители не могут поехать в Екатеринбург из-за аварии. Об этом рассказли в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-351 с км 27 — км 37 (Белоярский район) в направлении г. Екатеринбург затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и дорожно-транспортным происшествием! Будьте внимательны!», — заявили дорожники.
Водителей просят отнестись с пониманием к ситуации и заранее спланировать маршрут. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
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