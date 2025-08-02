Вечеринка прошла на пляже Cuba-Cuba
В Екатеринбурге выступил культовый рэпер Thomas Mraz, известный по трекам «Пол это лава», «Миллион», «Хочу к тебе» и другим. Его концерт отгремел на вечеринке у бассейна «Стая Pool». Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
На пляже Cuba-Cuba для екатеринбуржцев также выступили белорусский битмейкер и рэпер Wipo и диджеи KL?N, GULIDIC, SIXPHRASES и DIEROUZZE. Для гостей подготовили три разноформатные сцены, шоу-перформанс, световое и звуковое шоу, теплый бассейн с подогревом, кинотеатр на песке и другие интерактивные площадки.
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