02 августа 2025

Вечеринка у бассейна с культовым рэпером отгремела в Екатеринбурге. Фото, видео

Thomas Mraz выступил на пляже Cuba-Cuba в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Вечеринка прошла на пляже Cuba-Cuba
Вечеринка прошла на пляже Cuba-Cuba Фото:

В Екатеринбурге выступил культовый рэпер Thomas Mraz, известный по трекам «Пол это лава», «Миллион», «Хочу к тебе» и другим. Его концерт отгремел на вечеринке у бассейна «Стая Pool». Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

На пляже Cuba-Cuba для екатеринбуржцев также выступили белорусский битмейкер и рэпер Wipo и диджеи KL?N, GULIDIC, SIXPHRASES и DIEROUZZE. Для гостей подготовили три разноформатные сцены, шоу-перформанс, световое и звуковое шоу, теплый бассейн с подогревом, кинотеатр на песке и другие интерактивные площадки.

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В Екатеринбурге выступил культовый рэпер Thomas Mraz, известный по трекам «Пол это лава», «Миллион», «Хочу к тебе» и другим. Его концерт отгремел на вечеринке у бассейна «Стая Pool». Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. На пляже Cuba-Cuba для екатеринбуржцев также выступили белорусский битмейкер и рэпер Wipo и диджеи KL?N, GULIDIC, SIXPHRASES и DIEROUZZE. Для гостей подготовили три разноформатные сцены, шоу-перформанс, световое и звуковое шоу, теплый бассейн с подогревом, кинотеатр на песке и другие интерактивные площадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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