Пермского перевозчика оставят без денег за пропущенные рейсы

23 декабря 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пассажиры скопились на остановке в Кондратово из-за отсутствия рейсов автобусов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Перевозчику, который работает на автобусном маршруте №120 (Кондратово — Пермь), не оплатят пропущенные 20 декабря рейсы. По результатам месяца его могут также оштрафовать, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта. Ранее пермяки жаловались, что не могли уехать с остановки «Садовое кольцо» в 9:30 утра. «Согласно навигационным данным, 20 декабря с 8:00 до 10:00 отсутствовали два рейса маршрута №120. В связи с этим и было большое количество пассажиров на остановке „Садовое кольцо“. Невыполненные рейсы перевозчику не зачтут и не оплатят. По итогам работы за месяц рассматривается вопрос о штрафах для перевозчика», — пояснили URA.RU в краевом минтрансе. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово. Автобуса ждали десятки человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перевозчику, который работает на автобусном маршруте №120 (Кондратово — Пермь), не оплатят пропущенные 20 декабря рейсы. По результатам месяца его могут также оштрафовать, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта. Ранее пермяки жаловались, что не могли уехать с остановки «Садовое кольцо» в 9:30 утра. «Согласно навигационным данным, 20 декабря с 8:00 до 10:00 отсутствовали два рейса маршрута №120. В связи с этим и было большое количество пассажиров на остановке „Садовое кольцо“. Невыполненные рейсы перевозчику не зачтут и не оплатят. По итогам работы за месяц рассматривается вопрос о штрафах для перевозчика», — пояснили URA.RU в краевом минтрансе. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово. Автобуса ждали десятки человек.