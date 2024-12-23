Перевозчику, который работает на автобусном маршруте №120 (Кондратово — Пермь), не оплатят пропущенные 20 декабря рейсы. По результатам месяца его могут также оштрафовать, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта. Ранее пермяки жаловались, что не могли уехать с остановки «Садовое кольцо» в 9:30 утра.
«Согласно навигационным данным, 20 декабря с 8:00 до 10:00 отсутствовали два рейса маршрута №120. В связи с этим и было большое количество пассажиров на остановке „Садовое кольцо“. Невыполненные рейсы перевозчику не зачтут и не оплатят. По итогам работы за месяц рассматривается вопрос о штрафах для перевозчика», — пояснили URA.RU в краевом минтрансе.
Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово. Автобуса ждали десятки человек.
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