Пермского перевозчика оставят без денег за пропущенные рейсы

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Транспорт. Пермь, пенсионерка, пенсионер, зима, автобус, общественный транспорт, женщина, бабушка, инвалид, общественная остановка
Пассажиры скопились на остановке в Кондратово из-за отсутствия рейсов автобусов Фото:

Перевозчику, который работает на автобусном маршруте №120 (Кондратово — Пермь), не оплатят пропущенные 20 декабря рейсы. По результатам месяца его могут также оштрафовать, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта. Ранее пермяки жаловались, что не могли уехать с остановки «Садовое кольцо» в 9:30 утра.

«Согласно навигационным данным, 20 декабря с 8:00 до 10:00 отсутствовали два рейса маршрута №120. В связи с этим и было большое количество пассажиров на остановке „Садовое кольцо“. Невыполненные рейсы перевозчику не зачтут и не оплатят. По итогам работы за месяц рассматривается вопрос о штрафах для перевозчика», — пояснили URA.RU в краевом минтрансе.

Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово. Автобуса ждали десятки человек.

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Перевозчику, который работает на автобусном маршруте №120 (Кондратово — Пермь), не оплатят пропущенные 20 декабря рейсы. По результатам месяца его могут также оштрафовать, сообщили URA.RU в краевом министерстве транспорта. Ранее пермяки жаловались, что не могли уехать с остановки «Садовое кольцо» в 9:30 утра. «Согласно навигационным данным, 20 декабря с 8:00 до 10:00 отсутствовали два рейса маршрута №120. В связи с этим и было большое количество пассажиров на остановке „Садовое кольцо“. Невыполненные рейсы перевозчику не зачтут и не оплатят. По итогам работы за месяц рассматривается вопрос о штрафах для перевозчика», — пояснили URA.RU в краевом минтрансе. Ранее URA.RU рассказывало, что пассажиры не могут по утрам уехать на работу из деревни Кондратово. Автобуса ждали десятки человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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