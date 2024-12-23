Пермские ветераны предположили, что неизвестные хотели украсть деньги в Сбере

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По мнению очевидцев, неизвестный хотел украсть деньги
По мнению очевидцев, неизвестный хотел украсть деньги Фото:
новость из сюжета
В Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»

Прикамские ветераны предположили, что поджог банка был ради кражи денег. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи».

«Есть версия, что это тупо попытка украсть все деньги мира, но очень слабо в это верится. Говорят, что даже якобы кого-то задержали на месте. Следим за ситуацией», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Перми на улице Мира подожгли отделение Сбера. Подозреваемого задержали.

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Прикамские ветераны предположили, что поджог банка был ради кражи денег. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи». «Есть версия, что это тупо попытка украсть все деньги мира, но очень слабо в это верится. Говорят, что даже якобы кого-то задержали на месте. Следим за ситуацией», — сказано в сообщении. Ранее стало известно, что в Перми на улице Мира подожгли отделение Сбера. Подозреваемого задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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