Пермские ветераны предположили, что неизвестные хотели украсть деньги в Сбере

По мнению очевидцев, неизвестный хотел украсть деньги
новость из сюжетаВ Перми произошел взрыв в отделении «Сбербанка»
Прикамские ветераны предположили, что поджог банка был ради кражи денег. Об этом сообщили в telegram-канале «Прикамские витязи».
«Есть версия, что это тупо попытка украсть все деньги мира, но очень слабо в это верится. Говорят, что даже якобы кого-то задержали на месте. Следим за ситуацией», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Перми на улице Мира подожгли отделение Сбера. Подозреваемого задержали.
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