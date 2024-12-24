Штурмовики ВС РФ уничтожили польских наемников, пивших чай

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ВС РФ ликвидировали наемников из Польши, распивавших чай на опорном пункте
ВС РФ ликвидировали наемников из Польши, распивавших чай на опорном пункте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовики из группировки «Центр» на кураховском направлении при захвате одного из опорных пунктов ВСУ встретили польских наемников в тот момент, когда те пили чай. На просьбу сдаться один из них попытался атаковать, однако оба были уничтожены на месте. Об этом рассказал журналистам командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра. 

«Они не были готовы встретиться с нами, потому что они не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, — он сидел чай пил, и они не успели сработать, мы сказали им: „подымайте руки в гору, сдавайтесь“, а они по-русски не соображают», — рассказал командир Сазонов в разговоре с РИА Новости. В ходе столкновения один из наемников попытался оказать сопротивление, но был нейтрализован вместе с другим, который решил сдаться.

На Украине с самого начала российской СВО воюют иностранные наемники, передает телеканал «Царьград». Периодически ВС РФ ливквидируют зарубежных бойцов и по сей день. Например, на днях в Великой Новоселке (ДНР) ликвидировали группу иностранных наемников, сообщает 360.Ru.

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Российские штурмовики из группировки «Центр» на кураховском направлении при захвате одного из опорных пунктов ВСУ встретили польских наемников в тот момент, когда те пили чай. На просьбу сдаться один из них попытался атаковать, однако оба были уничтожены на месте. Об этом рассказал журналистам командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.  «Они не были готовы встретиться с нами, потому что они не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, — он сидел чай пил, и они не успели сработать, мы сказали им: „подымайте руки в гору, сдавайтесь“, а они по-русски не соображают», — рассказал командир Сазонов в разговоре с РИА Новости. В ходе столкновения один из наемников попытался оказать сопротивление, но был нейтрализован вместе с другим, который решил сдаться. На Украине с самого начала российской СВО воюют иностранные наемники, передает телеканал «Царьград». Периодически ВС РФ ливквидируют зарубежных бойцов и по сей день. Например, на днях в Великой Новоселке (ДНР) ликвидировали группу иностранных наемников, сообщает 360.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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