Российские штурмовики из группировки «Центр» на кураховском направлении при захвате одного из опорных пунктов ВСУ встретили польских наемников в тот момент, когда те пили чай. На просьбу сдаться один из них попытался атаковать, однако оба были уничтожены на месте. Об этом рассказал журналистам командир штурмовой роты Стефан Сазонов с позывным Кобра.
«Они не были готовы встретиться с нами, потому что они не ожидали меня и мою группу на своих позициях. Мы подошли к опорному пункту, — он сидел чай пил, и они не успели сработать, мы сказали им: „подымайте руки в гору, сдавайтесь“, а они по-русски не соображают», — рассказал командир Сазонов в разговоре с РИА Новости. В ходе столкновения один из наемников попытался оказать сопротивление, но был нейтрализован вместе с другим, который решил сдаться.
На Украине с самого начала российской СВО воюют иностранные наемники, передает телеканал «Царьград». Периодически ВС РФ ливквидируют зарубежных бойцов и по сей день. Например, на днях в Великой Новоселке (ДНР) ликвидировали группу иностранных наемников, сообщает 360.Ru.
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