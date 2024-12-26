Обратившийся к Путину мальчик получил подарки от ОНФ

«Народный фронт» передал школьнику с Кубани флаг РФ и сладости от Путина
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«Народный фронт» вручил мальчику, который обратился к Владимиру Путину на прямой линии, подарки
«Народный фронт» вручил мальчику, который обратился к Владимиру Путину на прямой линии, подарки Фото:

Десятилетний Коля Сумкин из Красноярского края, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, получил подарки от «Народного фронта». Волонтеры организации вручили мальчику российский триколор и сладости, которые он попросил для себя и своего брата.

«Я попросил флаг, потому что очень люблю свою Родину, мне очень нравится наша страна. Флаг я повешу в своей комнате», — сказал Коля Сумкин. Его слова передают «Известия». К флагу и сладостям, мальчику также передали шевроны «Все для победы», которые он и его брат смогут носить на одежде.

В ходе прямой линии молодой участник выразил восхищение личными достоинствами Владимира Путина и выразил желание стать похожим на него в будущем. В организации «Народный фронт» отмечают, что юноша демонстрирует сильный характер, стремится к отличным учебным результатам и активно помогает своим родителям и бабушке Валентине.

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Десятилетний Коля Сумкин из Красноярского края, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, получил подарки от «Народного фронта». Волонтеры организации вручили мальчику российский триколор и сладости, которые он попросил для себя и своего брата. «Я попросил флаг, потому что очень люблю свою Родину, мне очень нравится наша страна. Флаг я повешу в своей комнате», — сказал Коля Сумкин. Его слова передают «Известия». К флагу и сладостям, мальчику также передали шевроны «Все для победы», которые он и его брат смогут носить на одежде. В ходе прямой линии молодой участник выразил восхищение личными достоинствами Владимира Путина и выразил желание стать похожим на него в будущем. В организации «Народный фронт» отмечают, что юноша демонстрирует сильный характер, стремится к отличным учебным результатам и активно помогает своим родителям и бабушке Валентине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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