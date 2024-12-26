Обратившийся к Путину мальчик получил подарки от ОНФ

Десятилетний Коля Сумкин из Красноярского края, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину на прямой линии, получил подарки от «Народного фронта». Волонтеры организации вручили мальчику российский триколор и сладости, которые он попросил для себя и своего брата.
«Я попросил флаг, потому что очень люблю свою Родину, мне очень нравится наша страна. Флаг я повешу в своей комнате», — сказал Коля Сумкин. Его слова передают «Известия». К флагу и сладостям, мальчику также передали шевроны «Все для победы», которые он и его брат смогут носить на одежде.
В ходе прямой линии молодой участник выразил восхищение личными достоинствами Владимира Путина и выразил желание стать похожим на него в будущем. В организации «Народный фронт» отмечают, что юноша демонстрирует сильный характер, стремится к отличным учебным результатам и активно помогает своим родителям и бабушке Валентине.
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