Baza: план «Ковер» введен еще в трех городах России

27 декабря 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

В нескольких городах России были введены ограничения на прием и отправку авиарейсов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В нескольких аэропортах России, включая Самару, Грозный и Махачкалу, введен план «Ковер». Об этом сообщил telegram-канал Baza. Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет. «План „Ковер“ введен еще в нескольких российских аэропортах. Речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале», — сообщил telegram-канал. Ввод ограничений может быть связан с угрозой атаки беспилотников. Ранее подобные ограничения были введены в аэропортах городов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушные гавани Астрахани и Волгограда с 06:40 по московскому времени работают штатно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В нескольких аэропортах России, включая Самару, Грозный и Махачкалу, введен план «Ковер». Об этом сообщил telegram-канал Baza. Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет. «План „Ковер“ введен еще в нескольких российских аэропортах. Речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале», — сообщил telegram-канал. Ввод ограничений может быть связан с угрозой атаки беспилотников. Ранее подобные ограничения были введены в аэропортах городов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушные гавани Астрахани и Волгограда с 06:40 по московскому времени работают штатно.