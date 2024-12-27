Baza: план «Ковер» введен еще в трех городах России

В нескольких аэропортах России, включая Самару, Грозный и Махачкалу, введен план «Ковер». Об этом сообщил telegram-канал Baza. Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет.
«План „Ковер“ введен еще в нескольких российских аэропортах. Речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале», — сообщил telegram-канал. Ввод ограничений может быть связан с угрозой атаки беспилотников.
Ранее подобные ограничения были введены в аэропортах городов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушные гавани Астрахани и Волгограда с 06:40 по московскому времени работают штатно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В нескольких аэропортах России, включая Самару, Грозный и Махачкалу, введен план «Ковер». Об этом сообщил telegram-канал Baza. Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет. «План „Ковер“ введен еще в нескольких российских аэропортах. Речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале», — сообщил telegram-канал. Ввод ограничений может быть связан с угрозой атаки беспилотников. Ранее подобные ограничения были введены в аэропортах городов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушные гавани Астрахани и Волгограда с 06:40 по московскому времени работают штатно.