Baza: план «Ковер» введен еще в трех городах России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в Аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, взлет самолета, вылет, самолет, sukhoi superjet100, ssj100-95lr
В нескольких городах России были введены ограничения на прием и отправку авиарейсов Фото:

В нескольких аэропортах России, включая Самару, Грозный и Махачкалу, введен план «Ковер». Об этом сообщил telegram-канал Baza. Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет.

«План „Ковер“ введен еще в нескольких российских аэропортах. Речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале», — сообщил telegram-канал. Ввод ограничений может быть связан с угрозой атаки беспилотников.

Ранее подобные ограничения были введены в аэропортах городов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушные гавани Астрахани и Волгограда с 06:40 по московскому времени работают штатно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких аэропортах России, включая Самару, Грозный и Махачкалу, введен план «Ковер». Об этом сообщил telegram-канал Baza. Задержаны рейсы как на вылет, так и на прилет. «План „Ковер“ введен еще в нескольких российских аэропортах. Речь идет о Самаре, Грозном и Махачкале», — сообщил telegram-канал. Ввод ограничений может быть связан с угрозой атаки беспилотников. Ранее подобные ограничения были введены в аэропортах городов Сочи, Казани, Астрахани и Волгограде. По словам пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артема Кореняко, воздушные гавани Астрахани и Волгограда с 06:40 по московскому времени работают штатно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...