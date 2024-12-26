В аэропорту Сочи приостановлены прием и вылет рейсов

Аэропорт Сочи приостановил обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. Как сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко, ограничения были введены в пятницу, 27 декабря, в 5:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнул Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения были введены в около 5:00 мск.
В аэропорту Астрахани также введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. Задержаны рейсы на вылет и прилет и в Волгограде, передает telegram-канал Baza. Так, борт «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Астрахань, был перенаправлен в Махачкалу.
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