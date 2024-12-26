План «Ковер» введен в аэропорту Казани

Аэропорт Казани временно остановил прием и отправку авиарейсов с 06:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения были введены около 6:00 московскому времени.
Ранее сообщалось, что аэропорты Сочи и Астрахани также приостановили обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. Задержаны рейсы на вылет и прилет были и в Волгограде.
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