26 декабря 2024

План «Ковер» введен в аэропорту Казани

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В аэропорту Казани приостановлены прием и вылет рейсов
В аэропорту Казани приостановлены прием и вылет рейсов Фото:

Аэропорт Казани временно остановил прием и отправку авиарейсов с 06:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения были введены около 6:00 московскому времени.

Ранее сообщалось, что аэропорты Сочи и Астрахани также приостановили обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. Задержаны рейсы на вылет и прилет были и в Волгограде.

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Аэропорт Казани временно остановил прием и отправку авиарейсов с 06:00 по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко. По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. «Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что ограничения были введены около 6:00 московскому времени. Ранее сообщалось, что аэропорты Сочи и Астрахани также приостановили обслуживание всех входящих и исходящих рейсов. Задержаны рейсы на вылет и прилет были и в Волгограде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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