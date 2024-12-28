Глава Уральской таможни попал под внимание ГП РФ из-за челябинского предприятия

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Совещание Федерального агентства лесного хозяйства в Уральском федеральном округе. Челябинск , фролов алексей
Алексею Фролову внесли прокурорское представление Фото:

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов привлек внимание Генпрокуратуры РФ из-за челябинского предприятия. Причиной стали необоснованные таможенные платежи за поставку товара, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

«Только после вмешательства прокуратуры таможня дала добро челябинскому предприятию на экспорт товара без дополнительных платежей и вернула необоснованно взысканные денежные средства. По результатам проверки, проведенной по поручению Игоря Краснова, начальнику Уральского управления ФТС внесено представление», — сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

История началась летом 2024 года. Компания получила начисления от таможни на сумму свыше 130 тысяч рублей. К тому же был вынесен административный штраф в размере 800 тысяч рублей. При этом более, чем за полгода до этого, товар, направлявшийся в Узбекистан, был своевременно задекларирован и отгружен.

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Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов привлек внимание Генпрокуратуры РФ из-за челябинского предприятия. Причиной стали необоснованные таможенные платежи за поставку товара, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. «Только после вмешательства прокуратуры таможня дала добро челябинскому предприятию на экспорт товара без дополнительных платежей и вернула необоснованно взысканные денежные средства. По результатам проверки, проведенной по поручению Игоря Краснова, начальнику Уральского управления ФТС внесено представление», — сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. История началась летом 2024 года. Компания получила начисления от таможни на сумму свыше 130 тысяч рублей. К тому же был вынесен административный штраф в размере 800 тысяч рублей. При этом более, чем за полгода до этого, товар, направлявшийся в Узбекистан, был своевременно задекларирован и отгружен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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