Глава Уральской таможни попал под внимание ГП РФ из-за челябинского предприятия

Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов привлек внимание Генпрокуратуры РФ из-за челябинского предприятия. Причиной стали необоснованные таможенные платежи за поставку товара, сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.
«Только после вмешательства прокуратуры таможня дала добро челябинскому предприятию на экспорт товара без дополнительных платежей и вернула необоснованно взысканные денежные средства. По результатам проверки, проведенной по поручению Игоря Краснова, начальнику Уральского управления ФТС внесено представление», — сообщили URA.RU в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
История началась летом 2024 года. Компания получила начисления от таможни на сумму свыше 130 тысяч рублей. К тому же был вынесен административный штраф в размере 800 тысяч рублей. При этом более, чем за полгода до этого, товар, направлявшийся в Узбекистан, был своевременно задекларирован и отгружен.
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