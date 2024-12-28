Путин второй раз за неделю позвонил Алиеву

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Президент РФ второй раз за неделю созвонился с Ильхамом Алиевым
Президент РФ второй раз за неделю созвонился с Ильхамом Алиевым Фото:

Российский президент Владимир Путин второй раз за неделю созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили крушение самолета Embraer. 

«Путин созвонился с Алиевым. Лидеры обсудили крушение пассажирского самолета AZAL», — передает Кремль. Глава страны выразил соболезнования семьям погибших. 

До этого Путин поздравлял Алиева с днем рождения по телефону. Он отметил, что дорожит дружбой с главой Азербайджана. 

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Российский президент Владимир Путин второй раз за неделю созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили крушение самолета Embraer.  «Путин созвонился с Алиевым. Лидеры обсудили крушение пассажирского самолета AZAL», — передает Кремль. Глава страны выразил соболезнования семьям погибших.  До этого Путин поздравлял Алиева с днем рождения по телефону. Он отметил, что дорожит дружбой с главой Азербайджана. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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