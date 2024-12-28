Путин второй раз за неделю позвонил Алиеву

Президент РФ второй раз за неделю созвонился с Ильхамом Алиевым
Российский президент Владимир Путин второй раз за неделю созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры обсудили крушение самолета Embraer.
«Путин созвонился с Алиевым. Лидеры обсудили крушение пассажирского самолета AZAL», — передает Кремль. Глава страны выразил соболезнования семьям погибших.
До этого Путин поздравлял Алиева с днем рождения по телефону. Он отметил, что дорожит дружбой с главой Азербайджана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.