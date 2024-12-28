Декабрь в Екатеринбурге побил температурный рекорд 2003 года

В Екатеринбурге в декабре температура не опускалась ниже -15,4 градуса. Эта отметка побила рекорд и стала самым высоким минимумом в городе за всю историю. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Уже сейчас можно сказать, что минимум нынешнего декабря (-15,4) в Екатеринбурге становится самым высоким декабрьским минимумом в городе за всю историю наблюдений. Оставляет позади 2003 год с минимумом декабря -16,3», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Свердловской области 29 декабря температура днем будет от -3 до -5 градусов, а ночью от -5 до -7 градусов. Ветер ожидается западный с порывами до 12 метров в секунду.
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