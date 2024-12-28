28 декабря 2024

Декабрь в Екатеринбурге побил температурный рекорд 2003 года

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний парк УрГУПС. Екатеринбург, снег, зима, синица, парк, скворечник, птица
29 декабря ветер будет с порывами до 12 метров в секунду Фото:

В Екатеринбурге в декабре температура не опускалась ниже -15,4 градуса. Эта отметка побила рекорд и стала самым высоким минимумом в городе за всю историю. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Уже сейчас можно сказать, что минимум нынешнего декабря (-15,4) в Екатеринбурге становится самым высоким декабрьским минимумом в городе за всю историю наблюдений. Оставляет позади 2003 год с минимумом декабря -16,3», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Свердловской области 29 декабря температура днем будет от -3 до -5 градусов, а ночью от -5 до -7 градусов. Ветер ожидается западный с порывами до 12 метров в секунду.

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В Екатеринбурге в декабре температура не опускалась ниже -15,4 градуса. Эта отметка побила рекорд и стала самым высоким минимумом в городе за всю историю. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Уже сейчас можно сказать, что минимум нынешнего декабря (-15,4) в Екатеринбурге становится самым высоким декабрьским минимумом в городе за всю историю наблюдений. Оставляет позади 2003 год с минимумом декабря -16,3», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Свердловской области 29 декабря температура днем будет от -3 до -5 градусов, а ночью от -5 до -7 градусов. Ветер ожидается западный с порывами до 12 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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