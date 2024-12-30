Стали известны место и дата прощания с пермским иллюзионистом Данилиным

Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет
Церемонию прощания с почетным гражданином Перми, фокусником и руководителем театра Владимиром Данилиным проведут 2 января в стенах оранного зала филармонии. Об этом сообщили парламентарии Прикамья.
«Прощание с Владимиром Данилиным состоится 2 января в 12:00. Оно пройдет в Органном зале по улице Ленина, 51Б», — написано на сайте законодательного собрания Пермского края.
Данилина не стало на 74-м году жизни. О его кончине сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Подробнее о творческом пути и личной жизни полюбившегося всем артиста — узнаете из публикации URA.RU.
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