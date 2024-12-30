30 декабря 2024
29 декабря 2024

Стали известны место и дата прощания с пермским иллюзионистом Данилиным

Прощание с фокусником Данилиным пройдет 2 января в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет
Владимир Данилин скончался в возрасте 73 лет Фото:

Церемонию прощания с почетным гражданином Перми, фокусником и руководителем театра Владимиром Данилиным проведут 2 января в стенах оранного зала филармонии. Об этом сообщили парламентарии Прикамья.

«Прощание с Владимиром Данилиным состоится 2 января в 12:00. Оно пройдет в Органном зале по улице Ленина, 51Б», — написано на сайте законодательного собрания Пермского края.

Данилина не стало на 74-м году жизни. О его кончине сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Подробнее о творческом пути и личной жизни полюбившегося всем артиста — узнаете из публикации URA.RU.

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Церемонию прощания с почетным гражданином Перми, фокусником и руководителем театра Владимиром Данилиным проведут 2 января в стенах оранного зала филармонии. Об этом сообщили парламентарии Прикамья. «Прощание с Владимиром Данилиным состоится 2 января в 12:00. Оно пройдет в Органном зале по улице Ленина, 51Б», — написано на сайте законодательного собрания Пермского края. Данилина не стало на 74-м году жизни. О его кончине сообщил мэр Перми Эдуард Соснин. Подробнее о творческом пути и личной жизни полюбившегося всем артиста — узнаете из публикации URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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