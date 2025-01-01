Россиян начали лечить по-новому

В России 1 января 2025 года завершился процесс перехода на оказание медицинской помощи в соответствии с разработанными клиническими сообществом рекомендаций. Он был начат в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».
Клинические рекомендации функционируют в Российской Федерации уже длительное время. Они были включены в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. И начиная с 2024 года медицинская помощь в России должна была организовываться именно на основе данной статьи.
«Врачи-эксперты в страховых организациях и в судебно-медицинской экспертизе уже давно применяют клинические рекомендации в качестве критерия качества медицинской помощи. А врачи применяют эти критерии в своей работе», — заявила URA.RU медицинский адвокат Ирина Гриценко. Органы правопорядка тоже уже долгое время используют клинические рекомендации в качестве инструмента для оценки качества медицинского обслуживания с юридической точки зрения.
В декабре 2023 года было принято решение о продлении переходного периода для медицинских организаций РФ до 1 января 2025 года, поэтому в 2024 году данные рекомендации не полностью вошли в медицинскую практику. Но теперь, с начала нового года, врачи и медсотрудники должны следовать рекомендациям во время лечения пациента.
Сами рекомендации представляют собой документы, в которых содержится вся необходимая информация по вопросам диагностики, профилактики, лечения и реабилитации пациентов. Это не то чтобы четкий алгоритм для врачей, а скорее набор функций, при применении которых можно получить формулу правильного лечения пациента.
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