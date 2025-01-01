Россиян начали лечить по-новому

В России завершился переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 1 января 2025 года в медицинских учреждениях врачи обязаны следовать клиническим рекомендациям при лечении пациентов
С 1 января 2025 года в медицинских учреждениях врачи обязаны следовать клиническим рекомендациям при лечении пациентов Фото:

В России 1 января 2025 года завершился процесс перехода на оказание медицинской помощи в соответствии с разработанными клиническими сообществом рекомендаций. Он был начат в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан».

Клинические рекомендации функционируют в Российской Федерации уже длительное время. Они были включены в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. И начиная с 2024 года медицинская помощь в России должна была организовываться именно на основе данной статьи.

«Врачи-эксперты в страховых организациях и в судебно-медицинской экспертизе уже давно применяют клинические рекомендации в качестве критерия качества медицинской помощи. А врачи применяют эти критерии в своей работе», — заявила URA.RU медицинский адвокат Ирина Гриценко. Органы правопорядка тоже уже долгое время используют клинические рекомендации в качестве инструмента для оценки качества медицинского обслуживания с юридической точки зрения.

В декабре 2023 года было принято решение о продлении переходного периода для медицинских организаций РФ до 1 января 2025 года, поэтому в 2024 году данные рекомендации не полностью вошли в медицинскую практику. Но теперь, с начала нового года, врачи и медсотрудники должны следовать рекомендациям во время лечения пациента.

Сами рекомендации представляют собой документы, в которых содержится вся необходимая информация по вопросам диагностики, профилактики, лечения и реабилитации пациентов. Это не то чтобы четкий алгоритм для врачей, а скорее набор функций, при применении которых можно получить формулу правильного лечения пациента. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России 1 января 2025 года завершился процесс перехода на оказание медицинской помощи в соответствии с разработанными клиническими сообществом рекомендаций. Он был начат в 2018 году после внесения соответствующей статьи в закон «Об основах охраны здоровья граждан». Клинические рекомендации функционируют в Российской Федерации уже длительное время. Они были включены в федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан» в 2018 году. И начиная с 2024 года медицинская помощь в России должна была организовываться именно на основе данной статьи. «Врачи-эксперты в страховых организациях и в судебно-медицинской экспертизе уже давно применяют клинические рекомендации в качестве критерия качества медицинской помощи. А врачи применяют эти критерии в своей работе», — заявила URA.RU медицинский адвокат Ирина Гриценко. Органы правопорядка тоже уже долгое время используют клинические рекомендации в качестве инструмента для оценки качества медицинского обслуживания с юридической точки зрения. В декабре 2023 года было принято решение о продлении переходного периода для медицинских организаций РФ до 1 января 2025 года, поэтому в 2024 году данные рекомендации не полностью вошли в медицинскую практику. Но теперь, с начала нового года, врачи и медсотрудники должны следовать рекомендациям во время лечения пациента. Сами рекомендации представляют собой документы, в которых содержится вся необходимая информация по вопросам диагностики, профилактики, лечения и реабилитации пациентов. Это не то чтобы четкий алгоритм для врачей, а скорее набор функций, при применении которых можно получить формулу правильного лечения пациента. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...