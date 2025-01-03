Алтайская компания заступилась за свою гречку после ее запрета в Белоруссии

Алтайская компания «Дары полей» опровергла обвинения в том, что их гречка «Фермер» разваривается дольше установленной нормы. Представитель компании Дмитрий Лобанов показал протокол испытаний, который подтверждает, что развариваемость гречки составляет 15 минут при нормативе не более 25 минут.
«Наименование показателя: развариваемость, единица измерения: минуты, результат испытаний: 15… норматив: не более 25», — говорится в протоколе Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса, который представил Лобанов РИА Новости. «Дары полей» также отправили официальное письмо представителю Минсельхоза РФ в Белоруссии с просьбой помочь в установлении справедливости.
Лобанов подчеркнул, что каждая экспортная партия гречки проходит анализы по безопасности и фитосанитарный контроль. По словам представителя компании, за получением сертификата качества для бренда «Фермер» следует строгий контроль, включая хлебную инспекцию.
В Белоруссии подпала под запрет российская гречневая крупа «Фермер» из-за того, что её развариваемость составила 29 минут при норме не более 25 минут, пишет РТ. 10 декабря белорусский госкомитет по стандартизации также запретил ввоз и продажу гречки «Вега-инжиниринг» из-за подозрений в фальсификации.
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