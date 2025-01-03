Инаугурация президента США может впервые пройти с приспущенными флагами

04 января 2025 в 05:25 Размер текста - 17 +

Трамп допустил беспрецедентную ситуацию в связи с кончиной Картера Фото: Official White House Photo / Shealah Craighead Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что его инаугурация впервые может пройти с приспущенными флагами. Причина этого — объявленный с 9 января траур в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом республиканец сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social. «Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — цитирует слова Трампа RT. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года. Кроме того, Дональд Трамп выразил мнение, что многие демократы рады этому событию. Они не испытывают любви к стране и думают только о себе, подчеркнул он. Как сообщало URA.RU ранее, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. В связи с кончиной в стране решили держать флаги приспущенными в течение 30 дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что его инаугурация впервые может пройти с приспущенными флагами. Причина этого — объявленный с 9 января траур в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом республиканец сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social. «Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — цитирует слова Трампа RT. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года. Кроме того, Дональд Трамп выразил мнение, что многие демократы рады этому событию. Они не испытывают любви к стране и думают только о себе, подчеркнул он. Как сообщало URA.RU ранее, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. В связи с кончиной в стране решили держать флаги приспущенными в течение 30 дней.