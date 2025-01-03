03 января 2025

Инаугурация президента США может впервые пройти с приспущенными флагами

© Служба новостей «URA.RU»
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Дональд Трамп. stock, трамп дональд, stock
Трамп допустил беспрецедентную ситуацию в связи с кончиной Картера Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что его инаугурация впервые может пройти с приспущенными флагами. Причина этого — объявленный с 9 января траур в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом республиканец сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — цитирует слова Трампа RT. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года.

Кроме того, Дональд Трамп выразил мнение, что многие демократы рады этому событию. Они не испытывают любви к стране и думают только о себе, подчеркнул он.

Как сообщало URA.RU ранее, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. В связи с кончиной в стране решили держать флаги приспущенными в течение 30 дней.

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Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что его инаугурация впервые может пройти с приспущенными флагами. Причина этого — объявленный с 9 января траур в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом республиканец сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social. «Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — цитирует слова Трампа RT. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года. Кроме того, Дональд Трамп выразил мнение, что многие демократы рады этому событию. Они не испытывают любви к стране и думают только о себе, подчеркнул он. Как сообщало URA.RU ранее, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. В связи с кончиной в стране решили держать флаги приспущенными в течение 30 дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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