Инаугурация президента США может впервые пройти с приспущенными флагами

Избранный президент США Дональд Трамп допустил, что его инаугурация впервые может пройти с приспущенными флагами. Причина этого — объявленный с 9 января траур в связи со смертью бывшего главы государства Джимми Картера. Об этом республиканец сообщил в своем аккаунте в соцсети Truth Social.
«Никто не хочет видеть этого и никакой американец не может быть счастлив по этому поводу. Посмотрим, как все получится», — цитирует слова Трампа RT. Инаугурация республиканца пройдет 20 января 2025 года.
Кроме того, Дональд Трамп выразил мнение, что многие демократы рады этому событию. Они не испытывают любви к стране и думают только о себе, подчеркнул он.
Как сообщало URA.RU ранее, 39-й президент США и лауреат Нобелевской премии мира Джимми Картер умер в возрасте 100 лет. В связи с кончиной в стране решили держать флаги приспущенными в течение 30 дней.
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