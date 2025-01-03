Политолог раскрыл, почему Саудовская Аравия не вступила в БРИКС

Политолог: Саудовская Аравия не вступила в БРИКС из-за США

04 января 2025 в 02:15 Размер текста - 17 +

Саудовская Аравия не вступила в БРИКС из-за связей с США Фото: Александр Кряжев / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru Саудовская Аравия не стала полноправным членом БРИКС из-за нежелания «раздражать США». Как объяснил в интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов, саудиты «хеджируют свои риски». «Саудовская Аравия ждет прихода администрации Дональда Трампа и рассчитывает на углубление отношений с США. Там надеются на подписание договора об оборонном союзе с Соединенными Штатами. При этом Саудовская Аравия может стать первой страной Ближнего Востока, которая будет иметь такой юридический договор с США», — пояснил Суслов. Вместе с тем королевство продолжает параллельно развивать отношения с Россией и Китаем. Но желание создать оборонный союз с США заставляет саудитов воздерживаться от вступления в БРИКС, где сильна российско-китайская составляющая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Саудовская Аравия не стала полноправным членом БРИКС из-за нежелания «раздражать США». Как объяснил в интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов, саудиты «хеджируют свои риски». «Саудовская Аравия ждет прихода администрации Дональда Трампа и рассчитывает на углубление отношений с США. Там надеются на подписание договора об оборонном союзе с Соединенными Штатами. При этом Саудовская Аравия может стать первой страной Ближнего Востока, которая будет иметь такой юридический договор с США», — пояснил Суслов. Вместе с тем королевство продолжает параллельно развивать отношения с Россией и Китаем. Но желание создать оборонный союз с США заставляет саудитов воздерживаться от вступления в БРИКС, где сильна российско-китайская составляющая.