Политолог раскрыл, почему Саудовская Аравия не вступила в БРИКС

Саудовская Аравия не стала полноправным членом БРИКС из-за нежелания «раздражать США». Как объяснил в интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов, саудиты «хеджируют свои риски».
«Саудовская Аравия ждет прихода администрации Дональда Трампа и рассчитывает на углубление отношений с США. Там надеются на подписание договора об оборонном союзе с Соединенными Штатами. При этом Саудовская Аравия может стать первой страной Ближнего Востока, которая будет иметь такой юридический договор с США», — пояснил Суслов.
Вместе с тем королевство продолжает параллельно развивать отношения с Россией и Китаем. Но желание создать оборонный союз с США заставляет саудитов воздерживаться от вступления в БРИКС, где сильна российско-китайская составляющая.
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