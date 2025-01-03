03 января 2025

Политолог раскрыл, почему Саудовская Аравия не вступила в БРИКС

Политолог: Саудовская Аравия не вступила в БРИКС из-за США
© Служба новостей «URA.RU»
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Саудовская Аравия не вступила в БРИКС из-за связей с США Фото:

Саудовская Аравия не стала полноправным членом БРИКС из-за нежелания «раздражать США». Как объяснил в интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов, саудиты «хеджируют свои риски».

«Саудовская Аравия ждет прихода администрации Дональда Трампа и рассчитывает на углубление отношений с США. Там надеются на подписание договора об оборонном союзе с Соединенными Штатами. При этом Саудовская Аравия может стать первой страной Ближнего Востока, которая будет иметь такой юридический договор с США», — пояснил Суслов.

Вместе с тем королевство продолжает параллельно развивать отношения с Россией и Китаем. Но желание создать оборонный союз с США заставляет саудитов воздерживаться от вступления в БРИКС, где сильна российско-китайская составляющая.

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Саудовская Аравия не стала полноправным членом БРИКС из-за нежелания «раздражать США». Как объяснил в интервью URA.RU замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Суслов, саудиты «хеджируют свои риски». «Саудовская Аравия ждет прихода администрации Дональда Трампа и рассчитывает на углубление отношений с США. Там надеются на подписание договора об оборонном союзе с Соединенными Штатами. При этом Саудовская Аравия может стать первой страной Ближнего Востока, которая будет иметь такой юридический договор с США», — пояснил Суслов. Вместе с тем королевство продолжает параллельно развивать отношения с Россией и Китаем. Но желание создать оборонный союз с США заставляет саудитов воздерживаться от вступления в БРИКС, где сильна российско-китайская составляющая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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