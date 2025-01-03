IRozhlas: Словакия поставит энергию Украине, несмотря на желания Фицо

Государственная компания SEPS из Словакии подтвердила планы по экспорту электроэнергии на Украину в рамках экстренной помощи. Об этом сообщает издание iRozhlas.
«Оператор системы передачи электроэнергии в Словакии, подконтрольная государству компания SEPS, будет поставлять электроэнергию на Украину в рамках экстренной помощи в соответствии с контрактом, заключенным с компанией „Укрэнерго“, — сказали в SEPS, слова приводит iRozhlas. Поставки будут осуществляться через все высоковольтные линии в обычном режиме, несмотря на недавние угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо о возможном прекращении поставок.
Фицо заявил в конце декабря, что страна может прекратить поставки электроэнергии Украине, если с 1 января 2025 года Украина остановит транзит российского газа. Он подчеркнул, что такое решение Киева может привести к дополнительным расходам на энергоносители в Европе на сумму 120 миллиардов евро в 2025–2026 годах, а Словакия недополучит около 500 миллионов евро ежегодно.
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