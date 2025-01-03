03 января 2025

Военные Британии потребовали повысить траты на ВПК из-за страха перед Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные добиваются увеличения финансирования ВПК
Военные добиваются увеличения финансирования ВПК Фото:

Представители армии требуют от премьер-министра Великобритании Кира Стармера увеличить расходы на оборону. Они считают, что недофинансирование военного ведомства может «спровоцировать» президента России Владимира Путина. Об этом рассказали бывший первый морской лорд Уэст и экс-начальник генштаба лорд Даннатт.

«Премьеру Стармеру необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП. Иначе можно „спровоцировать“ Владимира Путина», — передает The Telegraph слова Уэста и Даннатта. Они считают показатель финансирования ВПК в 2,5% недостаточным.

Ранее Путин заявил на встрече с главами мировых информационных агентств, что РФ никому не угрожает. Он назвал любые угрозы плохим тоном. Российский лидер отметил, что страна занимается защитой своего суверенитета, передает RT.

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Представители армии требуют от премьер-министра Великобритании Кира Стармера увеличить расходы на оборону. Они считают, что недофинансирование военного ведомства может «спровоцировать» президента России Владимира Путина. Об этом рассказали бывший первый морской лорд Уэст и экс-начальник генштаба лорд Даннатт. «Премьеру Стармеру необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП. Иначе можно „спровоцировать“ Владимира Путина», — передает The Telegraph слова Уэста и Даннатта. Они считают показатель финансирования ВПК в 2,5% недостаточным. Ранее Путин заявил на встрече с главами мировых информационных агентств, что РФ никому не угрожает. Он назвал любые угрозы плохим тоном. Российский лидер отметил, что страна занимается защитой своего суверенитета, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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