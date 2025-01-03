Военные Британии потребовали повысить траты на ВПК из-за страха перед Путиным

Представители армии требуют от премьер-министра Великобритании Кира Стармера увеличить расходы на оборону. Они считают, что недофинансирование военного ведомства может «спровоцировать» президента России Владимира Путина. Об этом рассказали бывший первый морской лорд Уэст и экс-начальник генштаба лорд Даннатт.
«Премьеру Стармеру необходимо увеличить расходы на оборону по крайней мере до 3% ВВП. Иначе можно „спровоцировать“ Владимира Путина», — передает The Telegraph слова Уэста и Даннатта. Они считают показатель финансирования ВПК в 2,5% недостаточным.
Ранее Путин заявил на встрече с главами мировых информационных агентств, что РФ никому не угрожает. Он назвал любые угрозы плохим тоном. Российский лидер отметил, что страна занимается защитой своего суверенитета, передает RT.
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