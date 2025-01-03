Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией

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Урсула фон дер Ляйен не будет исполнять обязанности первые две недели нового года из-за сильной пневмонии
Урсула фон дер Ляйен не будет исполнять обязанности первые две недели нового года из-за сильной пневмонии Фото:

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией. Она не будет исполнять обязанности первые две недели нового года, сообщил представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер.

«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление легких», — сообщил Стефан де Кеерсмакер в беседе с польским изданием PAP. Там отметили, что, в связи с болезнью, председатель ЕК не появилась на церемонии начала польского председательства в Евросоюзе, которое проходит в Варшаве 3 января. Также заседание ЕК, запланированное на 9-10 января в Гданьске (Польша), перенесено.

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Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией. Она не будет исполнять обязанности первые две недели нового года, сообщил представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер. «У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление легких», — сообщил Стефан де Кеерсмакер в беседе с польским изданием PAP. Там отметили, что, в связи с болезнью, председатель ЕК не появилась на церемонии начала польского председательства в Евросоюзе, которое проходит в Варшаве 3 января. Также заседание ЕК, запланированное на 9-10 января в Гданьске (Польша), перенесено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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