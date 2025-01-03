Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заболела пневмонией. Она не будет исполнять обязанности первые две недели нового года, сообщил представитель комиссии Стефан де Кеерсмакер.
«У фон дер Ляйен обнаружили сильное воспаление легких», — сообщил Стефан де Кеерсмакер в беседе с польским изданием PAP. Там отметили, что, в связи с болезнью, председатель ЕК не появилась на церемонии начала польского председательства в Евросоюзе, которое проходит в Варшаве 3 января. Также заседание ЕК, запланированное на 9-10 января в Гданьске (Польша), перенесено.
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