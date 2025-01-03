03 января 2025

Харрис опозорилась в первые минуты выступления. Видео

Харрис не справилась с принесением клятвы верности американскому флагу
© Служба новостей «URA.RU»
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Харрис продолжила клятву после оговорки
Харрис продолжила клятву после оговорки Фото:

Американский вице-президент Камала Харрис опозорилась во время заседания Сената в Капитолии. Политик не смогла произнести клятву верности флагу США, оговорившись во время своей речи.

Согласно трансляции церемонии, прошедшей в пятницу, 3 января, собравшиеся в Капитолии американские сенаторы начали заседание с прочтения текста клятвы верности флагу. Харрис повернулась к американскому флагу и начала зачитывать текст клятвы, запнувшись в самом начале текста: «Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки». Однако верный текст клятвы звучит так: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки». 

Исправлять свою ошибку вице-президент США не посчитала нужным и продолжила читать клятву. В то же время другие сенаторы справились с подобным без ошибок. Видео с выступлением вице-президента выложил американский писатель Клей Трэвис на своей странице в соцсети Х.

Харрис приняла участие в церемонии, так как она занимает должность председателя Сената. Также она обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов. 

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Американский вице-президент Камала Харрис опозорилась во время заседания Сената в Капитолии. Политик не смогла произнести клятву верности флагу США, оговорившись во время своей речи. Согласно трансляции церемонии, прошедшей в пятницу, 3 января, собравшиеся в Капитолии американские сенаторы начали заседание с прочтения текста клятвы верности флагу. Харрис повернулась к американскому флагу и начала зачитывать текст клятвы, запнувшись в самом начале текста: «Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки». Однако верный текст клятвы звучит так: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».  Исправлять свою ошибку вице-президент США не посчитала нужным и продолжила читать клятву. В то же время другие сенаторы справились с подобным без ошибок. Видео с выступлением вице-президента выложил американский писатель Клей Трэвис на своей странице в соцсети Х. Харрис приняла участие в церемонии, так как она занимает должность председателя Сената. Также она обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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