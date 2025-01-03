Американский вице-президент Камала Харрис опозорилась во время заседания Сената в Капитолии. Политик не смогла произнести клятву верности флагу США, оговорившись во время своей речи.
Согласно трансляции церемонии, прошедшей в пятницу, 3 января, собравшиеся в Капитолии американские сенаторы начали заседание с прочтения текста клятвы верности флагу. Харрис повернулась к американскому флагу и начала зачитывать текст клятвы, запнувшись в самом начале текста: «Я клянусь в верности Соединенным, Соединенным Штатам Америки». Однако верный текст клятвы звучит так: «Я клянусь в верности флагу Соединенных Штатов Америки».
Исправлять свою ошибку вице-президент США не посчитала нужным и продолжила читать клятву. В то же время другие сенаторы справились с подобным без ошибок. Видео с выступлением вице-президента выложил американский писатель Клей Трэвис на своей странице в соцсети Х.
Харрис приняла участие в церемонии, так как она занимает должность председателя Сената. Также она обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов.
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