В России появятся социальные вклады

С 1 июля в России будут запущены социальные вклады. Они разработаны специально для людей с низкими доходами, которые получают государственную поддержку, пишут СМИ.
«Мы прорабатываем такой вклад и планируем запуск в требуемые законом сроки», — передает сообщение пресс-службы «Альфа-Банка» «Российская газета». Отмечается, что вклады можно будет как пополнять, так и снимать с них средства, при этом процентная ставка останется на неизменном уровне.
Каждому гражданину разрешается открыть только один социальный вклад, за соблюдением этого правила будут следить банки. Договоры будут заключаться в электронной форме через портал «Госуслуг», что упростит процесс открытия счетов. Максимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей, банки обещают повышенную ставку, чем по другим активам.
Хотя вклад может предоставить гражданам определенную финансовую поддержку, эксперты отмечают, что сумма в 50 тысяч рублей может быть недостаточной для жителей крупных регионов. Тем не менее, она все же остается актуальной для тех, кто нуждается в государственных мерах поддержки.
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