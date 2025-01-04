Телефонные мошенники придумали неочевидный способ обмана россиян

МВД: мошенники предлагают жертвам странные пароли для встреч с курьерами
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Мошенники используют пароли «Скрипка», «Малина» и «Марфа» для обмана россиян
Мошенники используют пароли «Скрипка», «Малина» и «Марфа» для обмана россиян Фото:

Телефонные мошенники в России придумали новый способ обмана. Они предлагают жертвам перевести средства на безопасный счет, предлагая жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами. Как сообщили в пресс-центре МВД, эти пароли часто звучат абсурдно, среди наиболее распространенных — «Скрипка», «Малина» и «Марфа».

Как отметили представители ведомства, мошенники, выдавая себя за правоохранителей, убеждают жертв снять деньги со всех своих счетов и передать их курьеру для зачисления на якобы безопасный счет. «Для встречи с курьером предлагают использовать явно абсурдные пароли, такие как „Скрипка“, „Малина“, „Марфа“, „Байконур“, „Рябина“, „Татьяна“», — отметили в МВД. Информацию передает ТАСС.

В МВД предупредили граждан о необходимости быть особенно внимательными к телефонным звонкам от неизвестных лиц. Отмечается, что ни одна российская правоохранительная или финансовая структура не занимается запросами о передаче сбережений или участии в специальных операциях. «Если в ходе телефонного разговора собеседник предлагает снять денежные средства и передать их для внесения на безопасный счет, — это мошенники», — заключили в министерстве.

За 2024 год наиболее распространенными схемами мошенничества стали вымогательства под видом руководителей компаний, фейковые звонки от ведомств и поддельные розыгрыши призов. Ранее в МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам. Так, за 2024 год у одного из граждан было украдено почти 180 миллионов рублей.

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Телефонные мошенники в России придумали новый способ обмана. Они предлагают жертвам перевести средства на безопасный счет, предлагая жертвам использовать специальные пароли для связи с курьерами. Как сообщили в пресс-центре МВД, эти пароли часто звучат абсурдно, среди наиболее распространенных — «Скрипка», «Малина» и «Марфа». Как отметили представители ведомства, мошенники, выдавая себя за правоохранителей, убеждают жертв снять деньги со всех своих счетов и передать их курьеру для зачисления на якобы безопасный счет. «Для встречи с курьером предлагают использовать явно абсурдные пароли, такие как „Скрипка“, „Малина“, „Марфа“, „Байконур“, „Рябина“, „Татьяна“», — отметили в МВД. Информацию передает ТАСС. В МВД предупредили граждан о необходимости быть особенно внимательными к телефонным звонкам от неизвестных лиц. Отмечается, что ни одна российская правоохранительная или финансовая структура не занимается запросами о передаче сбережений или участии в специальных операциях. «Если в ходе телефонного разговора собеседник предлагает снять денежные средства и передать их для внесения на безопасный счет, — это мошенники», — заключили в министерстве. За 2024 год наиболее распространенными схемами мошенничества стали вымогательства под видом руководителей компаний, фейковые звонки от ведомств и поддельные розыгрыши призов. Ранее в МВД назвали самую крупную сумму, переведенную мошенникам. Так, за 2024 год у одного из граждан было украдено почти 180 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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