Подразделение капитана Сергея Бунка успешно сорвало попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать участок фронта. Российские военные несколько суток удерживали оборону против значительно превосходящих сил противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Проявляя мужество и героизм, под непрекращающимся артиллерийским огнем украинских боевиков Сергей руководил обороной вверенного рубежа, лично действуя на самых сложных участках местности», — сообщили ТАСС в ведомстве. Капитан Бунк и его подразделение отражали атаки ВСУ, успешно предотвратив прорыв и окружение.
В дополнение к успешной обороне, российские войска также нанесли значительный урон вражеским силам. Ефрейтор Максим Кондауров выделился во время операции, успешно захватив опорный пункт противника, что создало условия для дальнейшего наступления. «Ефрейтор Кондауров скрытно пробрался во фланг противника и внезапно для врага ворвался на опорный пункт. <...> Кондауров уничтожил часть боевиков, удерживающих оборону опорного пункта с фланга», — отметили в Минобороны РФ.
С начала специальной военной операции на Украине прошло почти три года. Общие потери ВСУ превысили один миллион человек убитыми и ранеными. Как проходила спецоперация на Украине в 2024 году — в материале URA.RU.
За последний год ВС РФ освободили 214 населенных пунктов в зоне СВО, а также на территории Курской области. В 2025 году основной целью ВС РФ станет установление контроля над новыми территориями.
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