01 января 2025

Жители ХМАО стали чаще кодироваться

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали чаще обращаться к наркологам
Югорчане стали чаще обращаться к наркологам Фото:

Жители ХМАО стали чаще обращаться за помощью к наркологам и прибегать к кодировке. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников частных наркологических клиник.

«Основные запросы у людей [в праздничные дни] это вывод из запоев и кодирование. После Нового года на такие услуги повышается спрос», — рассказал URA.RU инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что россияне побили рекорд по потреблению пива. Производство хмельного напитка в 2024 году выросло на 12%.

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Жители ХМАО стали чаще обращаться за помощью к наркологам и прибегать к кодировке. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников частных наркологических клиник. «Основные запросы у людей [в праздничные дни] это вывод из запоев и кодирование. После Нового года на такие услуги повышается спрос», — рассказал URA.RU инсайдер. Ранее URA.RU писало, что россияне побили рекорд по потреблению пива. Производство хмельного напитка в 2024 году выросло на 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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