Жители ХМАО стали чаще кодироваться

Югорчане стали чаще обращаться к наркологам
Жители ХМАО стали чаще обращаться за помощью к наркологам и прибегать к кодировке. Об этом URA.RU сообщил один из сотрудников частных наркологических клиник.
«Основные запросы у людей [в праздничные дни] это вывод из запоев и кодирование. После Нового года на такие услуги повышается спрос», — рассказал URA.RU инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что россияне побили рекорд по потреблению пива. Производство хмельного напитка в 2024 году выросло на 12%.
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