В Екатеринбурге двое подростков вынесли товаров на 40 тысяч рублей из пункта выдачи Wildberries на ул. Агрономическая 23 (жилой район Вторчермет). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Пока сотрудник отвлекся на выдачу заказа клиентам, молодые люди с вещами сбежали с ПВЗ. Хищение зафиксировано на камеру, написано заявление в полицию», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.
Обновлено в 21:31: «Заявление по факту происшествия зарегистрировано в отделе полиции №12. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку», — ответили в ведомстве.
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