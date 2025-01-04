04 января 2025

В Екатеринбурге подростки обнесли Wildberries на десятки тысяч рублей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ПВЗ ограбили, когда сотрудник отвлекся на другого клиента (архивное фото)
ПВЗ ограбили, когда сотрудник отвлекся на другого клиента (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге двое подростков вынесли товаров на 40 тысяч рублей из пункта выдачи Wildberries на ул. Агрономическая 23 (жилой район Вторчермет). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Пока сотрудник отвлекся на выдачу заказа клиентам, молодые люди с вещами сбежали с ПВЗ. Хищение зафиксировано на камеру, написано заявление в полицию», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается.

Обновлено в 21:31: «Заявление по факту происшествия зарегистрировано в отделе полиции №12. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку», — ответили в ведомстве.

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В Екатеринбурге двое подростков вынесли товаров на 40 тысяч рублей из пункта выдачи Wildberries на ул. Агрономическая 23 (жилой район Вторчермет). Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Пока сотрудник отвлекся на выдачу заказа клиентам, молодые люди с вещами сбежали с ПВЗ. Хищение зафиксировано на камеру, написано заявление в полицию», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился в УМВД по Екатеринбургу за комментарием. Ответ ожидается. Обновлено в 21:31: «Заявление по факту происшествия зарегистрировано в отделе полиции №12. Сотрудники территориального ОВД проводят проверку», — ответили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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