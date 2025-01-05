Раскрыта судьба огромного лося, ворвавшегося в детсад в Екатеринбурге

Лося, ворвавшегося в детсад в Екатеринбурге, усыпили и вернули в лес

Лося вывезли в Шувакишский лесопарк (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Федерального охотничьего надзора временно усыпили и вывезли в лес огромного лося, который забежал на площадку детского сада № 85 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

«Лося оперативно и бережно поймали, вывезли из города и выпустили на территории Шувакишского лесопарка», — следует из сообщения. По словам очевидцев, в зверя выстрелили снотворным или транквилизатором.

Инцидент случился вечером 5 января. Лось ворвался на территорию садика и поломал забор. После забега по площадке он решил отдохнуть, уложившись возле здания.