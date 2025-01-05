05 января 2025

Раскрыта судьба огромного лося, ворвавшегося в детсад в Екатеринбурге

Лося, ворвавшегося в детсад в Екатеринбурге, усыпили и вернули в лес
© Служба новостей «URA.RU»
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Лосиная ферма «Дом лося Сохатка». Национальный парк Зюраткуль, лоси
Лося вывезли в Шувакишский лесопарк (архивное фото) Фото:

Сотрудники Федерального охотничьего надзора временно усыпили и вывезли в лес огромного лося, который забежал на площадку детского сада № 85 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области.

«Лося оперативно и бережно поймали, вывезли из города и выпустили на территории Шувакишского лесопарка», — следует из сообщения. По словам очевидцев, в зверя выстрелили снотворным или транквилизатором.

Инцидент случился вечером 5 января. Лось ворвался на территорию садика и поломал забор. После забега по площадке он решил отдохнуть, уложившись возле здания.

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Сотрудники Федерального охотничьего надзора временно усыпили и вывезли в лес огромного лося, который забежал на площадку детского сада № 85 в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области. «Лося оперативно и бережно поймали, вывезли из города и выпустили на территории Шувакишского лесопарка», — следует из сообщения. По словам очевидцев, в зверя выстрелили снотворным или транквилизатором. Инцидент случился вечером 5 января. Лось ворвался на территорию садика и поломал забор. После забега по площадке он решил отдохнуть, уложившись возле здания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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