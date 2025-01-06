На Эльмаше таинственно пропали два школьника

В Екатеринбурге пропал 12-летний школьник

Силовиков подняли по тревоге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге в микрорайоне Эльмаш пропал 12-летний Данил. Розыском занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «Прорыв». 5 января на Эльмаше потерялся 11-летний Андрей Ефремов (его до сих пор не нашли).

«Данил ушел из дома 6 января. Был одет в серые штаны, красно-синюю куртку, черно-белые кроссовки и шапку», — сообщили спасатели в соцсети «ВКонтакте».

Поиски также ведут сотрудники отдела полиции №14. Если вам известно местоположение мальчиков, сообщите по номеру 8 (343) 356-42-14 или 8 (900) 044-02-20.

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Данила нашли живым. Об этом сообщили волонтеры «Прорыва». Из новости удалены его приметы и ориентировка на него.

Андрея ищут с 5 января Фото: предоставлено поисковым отрядом «Прорыв»