Telegraph: Зеленский принял решение о новом президентском сроке и пригрозил Залужному

Действующий украинский лидер Владимир Зеленский принял решение баллотироваться на второй президентский срок, пригрозив нынешнему послу Украины Валерию Залужному. Об этом сообщают местные СМИ.
«Владимир Зеленский уже принял решение идти на второй президентский срок, хотя публично это пока не подтвердил», — заявили в окружении Зеленского. Слова передает украинское издание «Телеграф».
Согласно публикации, доверие к Зеленскому составляет 52%. Его основным соперником в настоящий момент выступает бывший командующий ВСУ и нынешний посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Отмечается, что Зеленский рассматривает возможность участия в выборах при условии, что Залужный не примет в них участия.
При этом Залужный получил предложение от главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам источника, если нынешний посол Украины не будет выдвигаться на пост президента, то получит первое место в списке партии и кресло спикера Верховной рады.
В случае, если Залужный все же решит бороться за президентство, то его ждут серьезные испытания, включая уголовные дела. К примеру, будет возобновлено расследование о сдаче Херсона в 2022 году, упоминается в статье.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что следующим президентом Украины может стать Юлия Тимошенко. Сейчас она является главой партии «Батькивщина». Об этом писал телеканал RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.