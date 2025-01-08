Пиарщик пяти мэров Челябинска ушел в отставку

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, исполнявший обязанности пресс-секретаря при пяти мэрах областного центра, ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии.
«Последним рабочим днем Сафонова в администрации был 29 декабря. Заявление об увольнении было написано по собственному желанию», — сообщили в мэрии.
Владимир Сафонов руководил управлением с 2011 года. Он успел поработать пресс-секретарем у мэров Челябинска Сергея Давыдова, Владимира Елистратова, Евгения Тефтелева, Натальи Котовой и Алексея Лошкина.
Сафонову 44 года. До прихода в мэрию Сафонов работал учителем немецкого языка и ведущим «Вестей Южный Урал» и 31 канала.
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