08 января 2025

Пиарщик пяти мэров Челябинска ушел в отставку

Пресс-секретарь администрации Челябинска Сафонов уволился из мэрии
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Сафонов проработал в мэрии 13 лет
Владимир Сафонов проработал в мэрии 13 лет Фото:

Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, исполнявший обязанности пресс-секретаря при пяти мэрах областного центра, ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии.

«Последним рабочим днем Сафонова в администрации был 29 декабря. Заявление об увольнении было написано по собственному желанию», — сообщили в мэрии.

Владимир Сафонов руководил управлением с 2011 года. Он успел поработать пресс-секретарем у мэров Челябинска Сергея Давыдова, Владимира Елистратова, Евгения Тефтелева, Натальи Котовой и Алексея Лошкина.

Сафонову 44 года. До прихода в мэрию Сафонов работал учителем немецкого языка и ведущим «Вестей Южный Урал» и 31 канала.

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Начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов, исполнявший обязанности пресс-секретаря при пяти мэрах областного центра, ушел в отставку. Эту информацию URA.RU подтвердили в мэрии. «Последним рабочим днем Сафонова в администрации был 29 декабря. Заявление об увольнении было написано по собственному желанию», — сообщили в мэрии. Владимир Сафонов руководил управлением с 2011 года. Он успел поработать пресс-секретарем у мэров Челябинска Сергея Давыдова, Владимира Елистратова, Евгения Тефтелева, Натальи Котовой и Алексея Лошкина. Сафонову 44 года. До прихода в мэрию Сафонов работал учителем немецкого языка и ведущим «Вестей Южный Урал» и 31 канала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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