Челябинский депутат Бормотов предложил ускорить ремонт дворов за счет проектов

Депутат гордумы Челябинска Сергей Бормотов предложил ускорить и удешевить ремонт дворов за счет использования типовых проектов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Мы с руководителями города и Советского района посетили дворы, которые были благоустроены по просьбе жителей района. У меня есть задумки взять с собой руководителей управляющей компании на моем округе, свозить их, показать, как это уже сделано. То есть можно уже не делать проект, он у нас просто готов. Мы его переносим на следующий двор, и работаем», — заявил Бормотов. По мнению Бормотова, в случае, если при проектировании допущены неточности или ошибки, повторное использование проектов позволит этих ошибок избежать.
Депутат 14 августа принял участие в совместном с мэром Алексеем Лошкиным и другими руководителями администрации осмотре благоустраиваемых в этом году дворов и общественных пространств Советского района на улицах Елькина, Свободы и Курчатова. По словам Бормотова, жители отремонтированных дворов довольны работой. Это результат совместных усилий мэрии, администрации района, депутатов и самих жителей.
«Результат устраивает всех. Цена устраивает администрацию, качество работ устраивает жителей. Мы надеемся на то, что эти объекты будут востребованы. Самое главное, чтобы люди берегли то, что для них сделали, потому что это работа — не только работа администрации и подрядчиков, но это и их работа. И тогда дворы у нас будут краше», — уверен Бормотов.
