09 января 2025

Полицейский из Пермского края занимался коррупцией

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура проверила отдел полиции на факты нарушения антикоррупционного законодательства
Прокуратура проверила отдел полиции на факты нарушения антикоррупционного законодательства Фото:

Прокуратура Косинского района (Пермский край) проверила местный отдел полиции на нарушения антикоррупционного законодательства. Один из полицейских подавал недостоверные сведения о своих доходах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Установлены факты предоставления одним из сотрудников полиции недостоверных сведений о своих доходах и доходах супруги. Полицейских также владел ценными бумагами, вопреки положениям действующего законодательства», сказано в сообщении .

Начальнику МО МВД России «Кочевский» внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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Прокуратура Косинского района (Пермский край) проверила местный отдел полиции на нарушения антикоррупционного законодательства. Один из полицейских подавал недостоверные сведения о своих доходах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Установлены факты предоставления одним из сотрудников полиции недостоверных сведений о своих доходах и доходах супруги. Полицейских также владел ценными бумагами, вопреки положениям действующего законодательства», сказано в сообщении . Начальнику МО МВД России «Кочевский» внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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