Полицейский из Пермского края занимался коррупцией

Прокуратура Косинского района (Пермский край) проверила местный отдел полиции на нарушения антикоррупционного законодательства. Один из полицейских подавал недостоверные сведения о своих доходах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Установлены факты предоставления одним из сотрудников полиции недостоверных сведений о своих доходах и доходах супруги. Полицейских также владел ценными бумагами, вопреки положениям действующего законодательства», сказано в сообщении .
Начальнику МО МВД России «Кочевский» внесено представление. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
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