В метро Екатеринбурга поменялся график движения составов

Поезда в екатеринбургском метро будут ходить чаще. В подземку привезли два состава, которые как раз с этой целью капитально ремонтировали в Санкт-Петербурге.
«Два состава <...> успешно введены в эксплуатацию. Они функционируют на линии метрополитена», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга».
Ранее URA.RU сообщало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной».
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