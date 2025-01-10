10 января 2025

В метро Екатеринбурга поменялся график движения составов

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба состава уже функционируют на линии метро
Оба состава уже функционируют на линии метро Фото:

Поезда в екатеринбургском метро будут ходить чаще. В подземку привезли два состава, которые как раз с этой целью капитально ремонтировали в Санкт-Петербурге.

«Два состава <...> успешно введены в эксплуатацию. Они функционируют на линии метрополитена», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга».

Ранее URA.RU сообщало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной».

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Поезда в екатеринбургском метро будут ходить чаще. В подземку привезли два состава, которые как раз с этой целью капитально ремонтировали в Санкт-Петербурге. «Два состава <...> успешно введены в эксплуатацию. Они функционируют на линии метрополитена», — передает telegram-канал «Подземка Екатеринбурга». Ранее URA.RU сообщало, что с подачи губернатора Евгения Куйвашева мэр Алексей Орлов и его заместитель по транспорту Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии — от Академического до «Восточной».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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