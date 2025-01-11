11 января 2025
10 января 2025

В Екатеринбурге пенсионерка три года кошмарит соседей. Видео

В Екатеринбурге пенсионерка пугает соседей по ночам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерка не обращает внимания на жалобы соседей (архивное фото)
Пенсионерка не обращает внимания на жалобы соседей (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге жители многоэтажного дома жалуются на пенсионерку, которая мешает им жить. Женщина на протяжении трех лет портит двери, громко стучит и оставляет странные послания. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

«Пенсионерка ходит по ночам и дергает за ручки дверей соседей. Спустя время к этому действию прибавились еще и громкие крики мата. Пожилая дама также написала на двери адское послание „плати“», — передает telegram-канал Readovka.

Одна из жительниц дома Юлия обратилась в полицию, но там сказали, что прямых доказательств вандализма нет. Девушка купила видеоглазок, чтобы зафиксировать случаи порчи имущества. По словам екатеринбурженки, в ведомстве также пообещали разыскать родственников пенсионерки.

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В Екатеринбурге жители многоэтажного дома жалуются на пенсионерку, которая мешает им жить. Женщина на протяжении трех лет портит двери, громко стучит и оставляет странные послания. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. «Пенсионерка ходит по ночам и дергает за ручки дверей соседей. Спустя время к этому действию прибавились еще и громкие крики мата. Пожилая дама также написала на двери адское послание „плати“», — передает telegram-канал Readovka. Одна из жительниц дома Юлия обратилась в полицию, но там сказали, что прямых доказательств вандализма нет. Девушка купила видеоглазок, чтобы зафиксировать случаи порчи имущества. По словам екатеринбурженки, в ведомстве также пообещали разыскать родственников пенсионерки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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