В Екатеринбурге жители многоэтажного дома жалуются на пенсионерку, которая мешает им жить. Женщина на протяжении трех лет портит двери, громко стучит и оставляет странные послания. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
«Пенсионерка ходит по ночам и дергает за ручки дверей соседей. Спустя время к этому действию прибавились еще и громкие крики мата. Пожилая дама также написала на двери адское послание „плати“», — передает telegram-канал Readovka.
Одна из жительниц дома Юлия обратилась в полицию, но там сказали, что прямых доказательств вандализма нет. Девушка купила видеоглазок, чтобы зафиксировать случаи порчи имущества. По словам екатеринбурженки, в ведомстве также пообещали разыскать родственников пенсионерки.
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