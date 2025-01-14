Москва и Вашингтон поддерживают «техническую» связь, диалога на высшем уровне нет: заявления Пескова 14 января

Между Москвой и Вашингтоном не было контактов на высшем уровне за все время СВО, однако они поддерживают технические каналы по военным и дипломатическим связям. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ является важным событием. В Кремле считают, что подписание договора между США и Арменией приведет к дестабилизации Кавказа. Эти и другие заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Москва и Вашингтон поддерживают каналы связи
Между Москвой и Вашингтоном есть каналы связи, они носят технический характер. Это каналы по военной и дипломатической линиям. Однако связей между двумя правительствами на высшем уровне во время СВО не было и нет.
"Существуют определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой. Вы знаете, что и по линии военных, и по дипломатической линии. Но это скорее контакты такого технического уровня. Политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет", — сообщил Песков.
Так Песков ответил на вопрос о том, поддерживали ли Кремль и Белый дом непрямые каналы связи с начала СВО. Ранее российский глава Владимир Путин сообщал, что не разговаривал с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года.
График Путина
В настоящее время Путин работает в своей резиденции Ново-Огарево (Московская область). Песков отметил, что у главы государства достаточно спокойный день, он проводит внутренние совещания. В частности, Путин собирается провести встречу по социально-экономическим вопросам развития Севастополя и Крыма.
Переговоры Трампа и Путина
Песков заявил, что новостей относительно планирования встречи и избранного президента США Дональда Трампа нет. Так он прокомментировал слова главы Штатов о том, что он и российский лидер могут встретиться «очень быстро».
Подписание договора между Россией и Ираном
Подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Ираном и РФ является важной составляющей визита иранского официального лица Масуда Пезешкиана. Для России это важное событие, заявил Песков, однако он добавил, что забегать вперед с анонсами не следует.
США затягивают Армению в свой кильватер
Штаты затягивают все новые страны, в том числе Армению, в свой кильватер [след, который тянется по линии киля движущегося судна, а также строй кораблей, которые выстраиваются позади этого судна]. Песков подчеркнул, что этот кильватер не стабилизирует, а, напротив, дестабилизирует Кавказ.
«Соединенные Штаты особо стабилизирующую роль на Южном Кавказе никогда не играли, можно даже сказать, наоборот. И вот как раз в контексте этих действий Соединенные Штаты пытаются всячески затягивать в свой кильватер новые и новые страны», — отметил Песков.
По его словам, подготовка к подписанию договора о стратегическом партнерстве между Ереваном и Вашингтоном поспособствует дестабилизации Кавказа. Однако в Кремле считают подписание этого договора суверенным правом Армении. Песков заявил, что страна имеет право развиваться по всем сторонам, а с РФ у нее свои двусторонние отношения, которыми в Москве дорожат.
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