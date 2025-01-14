Песков подтвердил технические контакты США и России

Между Москвой и Вашингтоном есть каналы связи, они носят технический характер. Связей между двумя правительствами на высшем уровне во время СВО не было, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.
«Существует определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой по линии военных, по дипломатической линии. Это, скорее, контакты технического уровня. Политического диалога или диалога на высоком, на высшем уровне, как не было, так и нет», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.
Так Песков ответил на вопрос о том, поддерживали ли глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден непрямые каналы связи с начала СВО, несмотря на отсутствие прямых коммуникаций между лидерами. Ранее российский глава сообщал, что не разговаривал с главой Штатов с февраля 2022 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.