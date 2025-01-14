Песков подтвердил технические контакты США и России

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Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть определенные контакты
Песков заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть определенные контакты Фото:

Между Москвой и Вашингтоном есть каналы связи, они носят технический характер. Связей между двумя правительствами на высшем уровне во время СВО не было, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

«Существует определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой по линии военных, по дипломатической линии. Это, скорее, контакты технического уровня. Политического диалога или диалога на высоком, на высшем уровне, как не было, так и нет», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU. 

Так Песков ответил на вопрос о том, поддерживали ли глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден непрямые каналы связи с начала СВО, несмотря на отсутствие прямых коммуникаций между лидерами. Ранее российский глава сообщал, что не разговаривал с главой Штатов с февраля 2022 года.

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Между Москвой и Вашингтоном есть каналы связи, они носят технический характер. Связей между двумя правительствами на высшем уровне во время СВО не было, заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков. «Существует определенные каналы контактов между Вашингтоном и Москвой по линии военных, по дипломатической линии. Это, скорее, контакты технического уровня. Политического диалога или диалога на высоком, на высшем уровне, как не было, так и нет», — рассказал Дмитрий Песков на пресс-конференции, его слова передает корреспондент URA.RU.  Так Песков ответил на вопрос о том, поддерживали ли глава РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден непрямые каналы связи с начала СВО, несмотря на отсутствие прямых коммуникаций между лидерами. Ранее российский глава сообщал, что не разговаривал с главой Штатов с февраля 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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