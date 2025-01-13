Пермский Театр-Тятрик объявил конкурс на название своего кафе

Детская сцена пермского Театра-Театра, которую назвали Театр-Тятрик, объявила среди горожан конкурс. Нужно придумать название для кафе, которое есть в театре для детей. Победителю обещают подарить приглашения на спектакли.
«Мы в поиске имени для нашего кафе. Кафетерий, Антракт, Закулисье или Театральное кафе — все это показалось нам слишком серьезно и немного скучно. Предлагаем присоединиться к нашему мозговому штурму!» — говорится на странице детской сцены ТТ в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи оставили уже около 50 вариантов различных названий. Среди них Ням-Нямошная, БуфеТТик, Дети в буфете и другие.
Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Он расположился в «пирамиде» рядом со «взрослым» Театром-Театром. Здесь будут показывать представления для всей семьи, даже для самых маленьких ребят. Формат бэби-театра в Перми реализуется впервые.
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