13 января 2025

Пермский Театр-Тятрик объявил конкурс на название своего кафе

© Служба новостей «URA.RU»
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Театр-Тятрик придумывает название своего кафе
Театр-Тятрик придумывает название своего кафе Фото:

Детская сцена пермского Театра-Театра, которую назвали Театр-Тятрик, объявила среди горожан конкурс. Нужно придумать название для кафе, которое есть в театре для детей. Победителю обещают подарить приглашения на спектакли.

«Мы в поиске имени для нашего кафе. Кафетерий, Антракт, Закулисье или Театральное кафе — все это показалось нам слишком серьезно и немного скучно. Предлагаем присоединиться к нашему мозговому штурму!» — говорится на странице детской сцены ТТ в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи оставили уже около 50 вариантов различных названий. Среди них Ням-Нямошная, БуфеТТик, Дети в буфете и другие.

Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Он расположился в «пирамиде» рядом со «взрослым» Театром-Театром. Здесь будут показывать представления для всей семьи, даже для самых маленьких ребят. Формат бэби-театра в Перми реализуется впервые. 

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Детская сцена пермского Театра-Театра, которую назвали Театр-Тятрик, объявила среди горожан конкурс. Нужно придумать название для кафе, которое есть в театре для детей. Победителю обещают подарить приглашения на спектакли. «Мы в поиске имени для нашего кафе. Кафетерий, Антракт, Закулисье или Театральное кафе — все это показалось нам слишком серьезно и немного скучно. Предлагаем присоединиться к нашему мозговому штурму!» — говорится на странице детской сцены ТТ в соцсети «ВКонтакте». Пользователи оставили уже около 50 вариантов различных названий. Среди них Ням-Нямошная, БуфеТТик, Дети в буфете и другие. Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Он расположился в «пирамиде» рядом со «взрослым» Театром-Театром. Здесь будут показывать представления для всей семьи, даже для самых маленьких ребят. Формат бэби-театра в Перми реализуется впервые. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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