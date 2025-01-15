Работают бригады скорой: трое детей пострадали в серьезной аварии на Серовском тракте

На 156-м километре Серовского тракта днем 16 января случилось лобовое ДТП с двумя легковушками, в котором пострадало шесть человек, в том числе трое детей. Всех эвакуировали с места аварии две бригады скорой помощи, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.
«Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской городской больницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — пояснили в ведомстве.
Один взрослый пациент доставлен в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двоих обследовали медики, рекомендовав амбулаторное лечение.
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