15 января 2025

Работают бригады скорой: трое детей пострадали в серьезной аварии на Серовском тракте

Шесть человек пострадали в лобовой аварии с легковушками на Серовском тракте
© Служба новостей «URA.RU»
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Всех пострадавших эвакуировали с места ДТП (архивное фото) Фото:

На 156-м километре Серовского тракта днем 16 января случилось лобовое ДТП с двумя легковушками, в котором пострадало шесть человек, в том числе трое детей. Всех эвакуировали с места аварии две бригады скорой помощи, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава.

«Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской городской больницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — пояснили в ведомстве.

Один взрослый пациент доставлен в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двоих обследовали медики, рекомендовав амбулаторное лечение.

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На 156-м километре Серовского тракта днем 16 января случилось лобовое ДТП с двумя легковушками, в котором пострадало шесть человек, в том числе трое детей. Всех эвакуировали с места аварии две бригады скорой помощи, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской городской больницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — пояснили в ведомстве. Один взрослый пациент доставлен в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двоих обследовали медики, рекомендовав амбулаторное лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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