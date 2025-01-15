Происшествия ДТП Работают бригады скорой: трое детей пострадали в серьезной аварии на Серовском тракте Шесть человек пострадали в лобовой аварии с легковушками на Серовском тракте 16 января 2025 в 12:32 Размер текста - 17 + Всех пострадавших эвакуировали с места ДТП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На 156-м километре Серовского тракта днем 16 января случилось лобовое ДТП с двумя легковушками, в котором пострадало шесть человек, в том числе трое детей. Всех эвакуировали с места аварии две бригады скорой помощи, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской городской больницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — пояснили в ведомстве. Один взрослый пациент доставлен в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двоих обследовали медики, рекомендовав амбулаторное лечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На 156-м километре Серовского тракта днем 16 января случилось лобовое ДТП с двумя легковушками, в котором пострадало шесть человек, в том числе трое детей. Всех эвакуировали с места аварии две бригады скорой помощи, рассказали в пресс-службе свердловского минздрава. «Трое детей госпитализированы в травматологическое отделение Детской городской больницы Нижнего Тагила с закрытыми черепно-мозговыми травмами и другими повреждениями. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести», — пояснили в ведомстве. Один взрослый пациент доставлен в травматологическое отделение Демидовской городской больницы, у него диагностирован перелом плечевой кости. Еще двоих обследовали медики, рекомендовав амбулаторное лечение. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям